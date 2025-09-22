Prueba de fuego para Rodalies: cortes en la R2 sur y Regionales del sur por obras en la estación de Castelldefels

Desde este lunes y hasta el domingo 28 de septiembre, el corredor ferroviario sur estará interrumpido entre Sitges y Gavà debido a las obras que Adif está realizando en la estación de Castelldefels. Esta intervención ha llevado a Renfe a implementar un Plan Alternativo de Transporte (PAT) con 55 autobuses que ofrecen 41.000 plazas diarias para cubrir las afectaciones en la R2 Sur de Rodalies y las líneas regionales de la costa.

Desde primera hora, se han habilitado autobuses directos y semidirectos en Sitges y Gavà para los usuarios de Rodalies, así como servicios desde Garraf, Platja de Castelldefels y Castelldefels. Para los viajeros de trenes regionales, se ofrece un servicio directo por carretera entre Cunit y la Zona Universitaria de Barcelona.

El secretario de Movilidad e Infraestructuras de la Generalitat, Manel Nadal, ha pedido a través de la red social X que la población reduzca la movilidad "en la medida de lo posible" durante esta "semana complicada". Los puntos de acceso a los autobuses se encuentran cerca de las estaciones, salvo en Sitges, donde la parada está en el Passeig de Vilafranca (a 400 metros de la estación), y en Castelldefels Platja, donde los autobuses se toman en el Passeig Marítim, a tres calles del apeadero.

El corte se prolongará hasta el domingo 28, cuando circularán trenes de prueba sin pasajeros para garantizar que el servicio se reanude con normalidad el lunes 29. Renfe ha contratado 40 auxiliares de información, ha instalado cartelería de gran formato y digital, y ha reforzado la megafonía para minimizar las molestias.

Además, en la web rodaliesdecatalunya.cat se puede consultar una tabla con los tiempos estimados de los trayectos combinando tren y autobús.

Las obras en Castelldefels buscan reordenar las vías para separar el tráfico de Rodalies de los trenes de media y larga distancia, evitando interferencias. Las vías 1 y 6 se destinarán a los trenes que pasen por la estación, mientras que las vías 2 y 4 serán para los convoyes con origen o destino en Castelldefels. La vía 3 se reservará para maquinaria de mantenimiento. También se construirá un nuevo paso inferior para mejorar la accesibilidad entre andenes.