Protección Civil de la Generalitat hará próximamente nuevas pruebas del sistema de alertas a los móviles para evaluar el sistema y difundir la herramienta entre la población

Durante los meses de septiembre y octubre Protección Civil de la Generalitat hará nuevas pruebas del sistema de alertas a los móviles para evaluar el sistema y difundir la herramienta entre la población. En Barcelona y toda su demarcación, el simulacro se hará el 8 de octubre a las 10 de la mañana. Todos los teléfonos que estén en la ciudad o cercanías en aquel momento recibirán un mensaje con un tono estridente y diferente al de una llamada o SMS habitual. El texto que aparecerá al móvil será este: “PRUEBA DE ALERTA DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA. ES UNA PRUEBA”. En una emergencia real recibirías instrucciones para protegerte, e incluirá también un enlace en una encuesta breve para valorar el funcionamiento. Además de Barcelona, la prueba también se hará en otros territorios de Cataluña. El 10 de septiembre se enviará la alerta a las demarcaciones de Lleida, Alt Pirineo y l´ Arán; el 16 de septiembre en Girona y la Cataluña Central; y el 30 de septiembre, en Tarragona, Tierras del Ebro y el Penedès. El mensaje se enviará en catalán, castellano e inglés. En el Arán, también se enviará en aranés.

¿Qué hay que hacer cuando suene LA alerta?

Cuando suene el mensaje en tu móvil, solo hay que leerlo y pulsar la tecla que aparezca en la pantalla porque se pare el sonido. El 8 de octubre no hay que llamar al 112 ni hacer ninguna otra acción, puesto que se trata solo de una prueba.

Si eres o estás por Barcelona (en coche, autobús o tren) y te encuentras en la zona en el horario de la prueba, también recibirás la alerta aunque no vivas.

Errores en el envío de alertas a los móviles por la dana

Decenas de vehículos se amontonaron en un descampado de Paiporta (Valencia)

El nuevo simulacro se hará después de que Protección Civil reconociera “errores” en el envío de alertas a los teléfonos móviles, a raíz de la situación de riesgo provocada por el paso de la dana el 12 de julio de este año. La consejera de Interior afirmó que la alerta se envió en la hora correcta, pero no llegó a los usuarios de algunas compañías.

¿Para qué sirve el sistema SE-ALERT?

El SE-ALERT es un sistema de mensajería que permite enviar avisos masivos en toda la población de una zona concreta en muy poco tiempo. Solo se activa en casos de emergencia grave, como por ejemplo accidentes químicos, inundaciones u otras situaciones que requieran instrucciones inmediatas de protección civil.

Con esta nueva prueba, Protección Civil quiere comprobar el funcionamiento técnico del sistema y continuar difundiendo el uso entre la ciudadanía. Por eso, la Generalitat habilitará una encuesta para que los ciudadanos informen si han recibido o no el mensaje, en qué idioma y de compañía son. Se trata de una encuesta anónima que no recoge ningún dato.