Prohibido hacer barbacoas y calçotadas en casa: multas por preparar este plato tradicional en tu balcón o terraza

El buen tiempo ha llegado , y con él la época de organizar barbacoas con la familia o amigos. Sin embargo, este plan puede salir caro si se realiza en casa. Las ordenanzas municipales de la capital catalana establecen una regulación estricta sobre cualquier actividad que implique fuego en entornos urbanos. Y las calçotadas no se escapan de estas restricciones.

Los barceloneses no podrán organizar barbacoas ni calçotadas en balcones y terrazas. El uso de fuego en estos espacios puede suponer un riesgo para la seguridad y la salud pública por el peligro de fuego y los humos. Esta normativa se enmarca dentro del Decreto 64/1995, que fue reforzado tras los incendios que afectaron a Cataluña en el verano de 2022 para prevenir hechos similares y minimizar las molestias vecinales.

Los únicos lugares donde sí está permitido realizar barbacoas son en zonas residenciales o urbanizaciones. Sin embargo, deben cumplir una serie de condiciones. La parrilla debe estar equipada con un matachispas, y el espacio de cocción tiene que estar cerrado por tres paredes y situarse a una distancia mínima de 500 metros de terrenos forestales. El incumplimiento de estas normativas puede acarrear multas de hasta 500 euros. Y no solo eso. Las sanciones pueden imponerse por otros motivos, como utilizar barbacoas de carbón o leña, o generar humo u olores molestos. Y además quedará totalmente prohibido entre el 15 de marzo y el 15 de octubre, el periodo de mayor riesgo de incendios.

​En los balcones no se pueden poner banderas

Prohibido colgar banderas en balcones

En nuestro balcón podemos hacer el que no ponga en riesgo el espacio arquitectónicamente, no altere la estética de la fachada ni el uso que tendría que tener este espacio comunitario y, en caso de querer poner algún elemento extra al balcón, este tiene que estar dentro de su perímetro, no se puede colgar fuera. Puedes poner "puntualmente una bandera", lo que no puedes hacer es a perpetuidad identificar un balcón con una bandera.

La normativa es clara y siempre prevalece ante los intereses de la comunitad.