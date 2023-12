El professor que va deixar els alumnes sense mòbil una setmana

Aquests dies estem vivint un munt de debats relacionats amb les conclusions de l’informe PISA en què els alumnes catalans no han sortit ben parats. I un dels temes a reflexionar ésquè fem amb les pantalles a les aules.

De fet, el Consell Escolar de Catalunya ha demanat restringir els mòbils a les escoles. Per fer-nos una idea de com estan els alumnes d'enganxats al mòbil, un professor basc , Ho ha fet el professor d'anglès i ciències socials Telmo Lazkano. ha volgut fer un experiment pràctic. “El projecte comptava amb tres parts i, encara que la més coneguda va ser l'última, aquest no hagués tingut èxit sense les dues anteriors”, relataLazkano.

La primera part tenia com a objectiu que els alumnes poguessin interpretar el que són realment les xarxes socials, en què basen el seu negoci, com aconsegueixen mantenir l'atenció a través de la pantalla i quines conseqüències té aquest procés.

“Els vaig posar a veure el documental ‘El dilema de les xarxes socials’ de Netflix”, va comptar el professor. Després d'això van haver de contestar deu preguntes que convidaven a la reflexió i el debat. Aquesta va ser la segona part del projecte.

Algunes de les consultes eren del tipus: “Quines tècniques psicològiques utilitzen les grans aplicacions per a mantenir-nos durant hores davant de la pantalla? o Com afecta això a la nostra autoestima i salut mental? .Al final ells van construir el seu coneixement mitjançant el debat en classe”, va assenyalar.

“Entre les idees que van sorgir es van destacar les reflexions sobre els missatges que arriben des d'aquestes xarxes que elogien el materialisme i una vida d'acumulació de coses. La idea de felicitat, la distorsió en els objectius que es plantejaven per al futur”, detalla Telmo.

Efectes secundaris d´una setmana sense mòbil





"19 dels 23 alumnes em van entregar el mòbil. A canvi havien d'escriure a mà un diari explicant com se sentien". La simptomatologia que van experimentar "va ser igual que deixar una droga. Els primers tres dies van desenvolupar símptomes d'abstinència, problemes per dormir, menjaven més de l'habitual, tenien ansietat i no sabien gestionar l'avorriment". I malgrat tot, els efectes positius van arribar de seguida. Lazkano ha relatat que "els alumnes van explicar que se sentien lliures, escoltaven més i el seu rendiment escolar va pujar". De fet, alguns van renunciar explícitament al mòbil després de l'experiment. Com a curiositat, el professor ha explicat que, segons l'informe PISA del 2015, "tots els països que han invertit en digitalització a les aules, han tret pitjors notes en matemàtiques".