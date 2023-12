Profesores de Secundaria y el informe PISA: "Cataluña es pionera en el desastre"

Las consecuencias del último informe PISA, y el desplome de los conocimientos de los alumnos catalanes de 4º ESO en matemáticas, ciencias y comprensión lectora, elevan las críticas sobre el modelo educativo impulsado por el Govern de la Generalitat, en los últimos años.

Ante el pésimo resultado, la consellera Anna Simó ha enviado cartas las familias, en la que solicita a los padres que «apoyen» a los docentes y se impliquen en el problema por su «papel clave en el éxito educativo".

La consellera d'Educació, Anna Simó, durante una sesión plenaria en el Parlament de Catalunya





En la misiva, la titular de Educació señala que se reforzarán «en especial, los aprendizajes en lectura, matemáticas y lenguas, tal como reclaman los resultados de las últimas pruebas». Y pide el apoyo de las propias familias para mejorar los resultados, "cuento con vosotros para hacer piña en favor de una educación de nivel para nuestros hijos e hijas», concluye la nota.

Sindicato de Profesores pide un cambio en el modelo educativo

Las reacciones del Govern, no convencen al Sindicato de Profesores de Secundaria, y reprochan "la falta total de autocrítica, ni de rectificación. Dicen que la idea es buena, y solo fallan las circunstancias. Tuvieron que corregir la excusa de la sobre representación del alumno migrante. Ellos transmiten la idea que no están equivocados, pero solo hablan de teoría. Los hechos no pueden tener nunca la culpa. Falla el concepto, Cataluña ha sido pionera en el desastre", expone Xavier Massó, secretario general del sindicato.

Alumnos y famílias en el patio de un colegio de Barcelona





Xavier Massó considera "que es necesario un cambio en el timón, pero no vamos por aquí. Los famosos 10 puntos que a largo plazo ha anunciado la consejera, yo no sé distinguir ningún punto de reacción, de cambio. Quedo perplejo que en el punto 4, habla de copiar la educación a tiempo completo como hace Portugal. Pero, si desde 2016, con el cambio de gobierno, copian nuestra ley, y en los dos últimos informes Pisa, se han desplomado".