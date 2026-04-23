Los profesores califican de “barbaridad” la prueba piloto de mossos en institutos y exigen su retirada

El sindicato USTEC-STES ha mostrado su rechazo frontal a la prueba piloto que el Departament d’Educació de la Generalitat ha puesto en marcha para destinar agentes de Mossos d’Esquadra de paisano a 13 institutos de alta complejidad. La portavoz del sindicato, Iolanda Segura, ha calificado la medida de “barbaridad” y ha expresado la “estupefacción” del colectivo docente ante una propuesta que, asegura, no ha sido negociada ni demandada por la comunidad educativa. Por ello, exigen su “retirada inmediata” y que se apueste por soluciones pedagógicas y sociales en lugar de policiales.

Poner un policía en los centros educativos es una barbaridad"

Desde USTEC denuncian que la iniciativa no ha pasado por los espacios de negociación pertinentes, como la mesa sectorial, y critican que se anuncie como un proyecto piloto en dos centros del Baix Llobregat y el Vallès Occidental con la previsión de ampliarlo. “Pedimos a la Generalitat que retire esto inmediatamente”, ha afirmado Segura, quien considera que la presencia policial “no es un clima de convivencia para los centros, sino todo lo contrario”. Para el sindicato, esta medida tiene un “impacto bestial” y no forma parte del “catálogo de recursos” que la comunidad educativa lleva años reclamando para atajar los conflictos.

Una respuesta educativa, no policial

El sindicato argumenta que el Govern responde con una “lógica policial a un problema educativo y social que hace años que la comunidad educativa denuncia”. Según USTEC, la presencia de agentes “no aborda las causas de fondo de la conflictividad y desvía el debate de los recursos que realmente necesitan los centros”. La portavoz ha insistido en que la cuestión de la convivencia es “grave y real y no se puede banalizar”, recordando que llevan tiempo advirtiendo del “aumento de situaciones de violencia, agresiones, tensión y malestar en las aulas”.

Niños jugando en el patio

La alternativa que proponen desde el sindicato pasa por una respuesta “educativa, preventiva y comunitaria”. En este sentido, reclaman el despliegue efectivo del Pla de Convivència (Plan de Convivencia), dotándolo de los recursos necesarios para bajar las ratios, desdoblar grupos y facilitar espacios de coordinación. “La convivencia no se construye con policías, sino con vínculos, equipos y tiempo”, dice Segura. Defienden que este plan debe ser la herramienta central para impulsar actuaciones compartidas por toda la comunidad educativa.

La convivencia no se construye con policías, sino con vínculos, equipos y tiempo"

Para ello, ven imprescindible reforzar las plantillas con perfiles profesionales específicos que posibiliten una verdadera educación inclusiva. Entre las figuras que reclaman se encuentran integradores sociales, educadores de educación especial, psicopedagogos, maestros de educación especial y enfermeras escolares. Estas medidas, junto a la reducción de ratios, son consideradas “universales” y fundamentales para desarrollar un buen clima en las aulas.

La pandemia como ejemplo a seguir

Iolanda Segura ha recordado la experiencia vivida durante la pandemia de COVID-19 como una prueba del impacto positivo que tiene la reducción de ratios. “Muchos centros hicieron un gran esfuerzo en reducir las ratios de sus grupos utilizando recursos propios, porque los que llegaron del Departament no eran suficientes”, ha explicado. El resultado, según el profesorado, fue una notable mejora del ambiente en el aula. “Se redujo la conflictividad y se generó un mucho mejor clima de convivencia”, ha señalado Segura, concluyendo que la aplicación de esta medida por sí sola “tiene un impacto muy grande en la convivencia”.

Agentes de los Mossos d'Esquadra

El sindicato contrapone esta evidencia a la nueva prueba piloto, insistiendo en que no necesitan “politizar ni fiscalizar” los centros, sino generar un clima de relación sano tanto para el alumnado como para los docentes. La presencia de un agente, cuya función es actuar ante conflictos, impide, a su juicio, la construcción de este entorno. “Para nosotros es absolutamente nefasto”, ha remarcado la portavoz de USTEC.

Rechazo a la normalización policial en las aulas

USTEC, que participa en la campaña ‘Desmilitaricemos la Educación’, defiende que la escuela pública debe ser “un espacio de paz, pensamiento crítico, convivencia y derechos, no un espacio donde se consolide la lógica policial o militar como respuesta a los conflictos”. Consideran que la prueba piloto parte de una “premisa equivocada” al tratar como un problema de seguridad lo que es, en su opinión, un problema “educativo, social y de infrafinanciación”.