El preu del lloguer es limitarà a partir del febrer

La limitació dels preus del lloguer a Catalunya entrarà en vigor al mes de febrer als 140 municipis que la Generalitat ha declarat com a zones tensionades pel que fa a l'accés a l'habitatge. Així ho han acordat la consellera de Territori, Ester Capella, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.

En els municipis inclosos en la llista, el lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu del darrer contracte vigent els últims cinc anys, un cop aplicat l'IPC. A més a més, en el cas dels pisos que entrin de nou al mercat de lloguer i quan es tracti d'un gran tenidor --és a dir, persones físiques o jurídiques amb almenys cinc immobles en propietat--, el lloguer no podrà ser superior al preu que marqui l'índex de referència per a un carrer determinat.

El govern de Pedro Sánchez s'ha compromès a aprovar i publicar aquest índex de referència, que no serà homogeni per tot Espanya.. És la clau i el pas previ necessari perquè s'apliqui la limitació en els preus, recollida en la llei d'habitatge estatal que va entrar en vigor el maig de l'any passat. El nou índex serà una barreja entre l'índex català, que es basa en les fiances del lloguer que es dipositen a l'Incasòl, i aquell en què estava treballant el ministeri, basat en la declaració de la renda, però ponderat, i depenent de les característiques de les zones geogràfiques.

En quins municipis es contindran els preus?

Els 140 municipis amb el mercat d'habitatge tensionat es concentren sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona i al litoral de Catalunya.

Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida formen part de la llista de poblacions on hi ha un especial risc d'oferta insuficient d'habitatge assequible.

On està tensionat el mercat de lloguer?

En aquests 140 municipis hi viuen 6,2 milions de persones, un 80,6% de la població de Catalunya. Segons la llei d'habitatge, la vigència de la declaració de zones tensionades serà de tres anys i es podrà prorrogar per anualitats. La regulació afectarà els contractes, ja siguin nous o prorrogats, que se signin a partir de l'entrada en vigor. No tindrà efectes retroactius.

L'obra nova en queda al marge i es permetrà apujar el preu més enllà si s'han fet reformes importants al pis.