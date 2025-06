Preocupa la salud de Rod Stewart

Empiezan a sonar algunas alarmas. Rod Stewart ha cancelado ya dos shows que tenía previsto dar en Las Vegas por problemas de salud, y todo esto pasa solo unas semanas antes de su esperada actuación a Glastonbury. El cantante tiene previsto actuar en el mítico Legends del Festival Worthy Farm el próximo domingo 29 de junio, donde no había vuelto hasta que fue jefe de cartel en 2002.

a primera señal de preocupación apareció solo unas horas antes de su concierto en Las Vegas, al Teatro Colosseum del Caesars Palace. El cantante lo suspendió solo unas horas antes de su salida al escenario. Y ahora, el cantante ha cancelado también un segundo concierto en Las Vegas. En sus redes sociales, Stewart pidió perdón a sus fans, y añadió "Mi médico me ha recetado más descanso mientras me recupero de la gripe. Gracias por vuestro aprecio y comprensión"

Todo y la preocupación por su estado de salud, Rod Stewart no ha dado señales de querer cancelar su actuación a Glanstobury, una de las más esperadas del festival. Su equipo explica que, a pesar de que tiene que hacer reposo durante unos días a causa de una gripe, el cantante está recibiendo el tratamiento adecuando para recuperarse a tiempo. Glanstobury es una cita muy significativa a la agenda de Rod, no solo por su historia sino para poderlo ver en aquel escenario con 80 años. Además, está previsto que Rod Stewart vuelva a reunir en sus viejos colegas de Faces en este evento. Volverá a actuar junto a Ronnie Wood y Kenney Jones, otro gran razón por no quererse perder este concierto. El Festival también contará con impresionantes espectáculos de teatro y circo y sus tradicionales ceremonias de apertura para inaugurar la edición de este año.