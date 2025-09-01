“Pilas recargadas, vidas recargadas”: el Banco de Sangre hace un llamamiento para donar sangre después de las vacaciones

El Banco de Sangre y Tejidos (BST) pone en marcha la campaña de vuelta de vacaciones con el lema “Pilas cargadas, vidas recargadas”. El llamamiento tiene el objetivo de recuperar las donaciones de sangre, que han caído durante el periodo de vacaciones. Recargar las pilas dando sangre ayuda a recargar la vida otras personas.

“Piles recargadas, vidas recargadas”: el Banco de Sangre hace un llamamiento a dar sangre después de las vacaciones

Es habitual que durante los meses de verano bajen las reservas de sangre, plasma y plaquetas, porque las personas cambian los hábitos durante la temporada de verano y las donaciones disminuyen. Entre julio y agosto han bajado un 20%, que sitúa las reservas de sangre por debajo de los niveles óptimos para iniciar el curso en septiembre.

En julio se han registrado 18.367 donaciones, cifra por debajo del objetivo fijado de 20.000 por mes. En agosto se estima que no llegaron a las 15.000. Aun así, este verano se han podido hacer las transfusiones necesarias a los enfermos ingresados en los centros hospitalarios.

Un guiño a los más jóvenes

El llamamiento se dirige a los donantes habituales, pero también quiere llegar a generaciones más jóvenes, que son las que tienen que relevar las personas que ya no pueden dar porque son mayores de 70 años o no pueden hacerlo de manera transitoria por embarazo, enfermedad, viaje u otros motivos. El objetivo es lograr las 1.000 donaciones de sangre que cada día se necesitan en toda Cataluña para cubrir las demandas de los pacientes de los hospitales.

Jóvenes españoles disfrutan de un paseo en la playa

Incentivos para motivar los donantes

Coincidiendo con la campaña, este lunes, 1 de septiembre, los cinco primeros donantes de cada punto de donación han recibido de regalo de una entrada para dos personas en el Pueblo Español en Barcelona.

El Banco de Sangre y Tejidos también quiere compensar las personas que hagan donación de sangre a lo largo de la primera semana de septiembre con la participación en un doble sorteo: una comida para dos personas al Restaurante Hofmann y una camisa de cocinero firmada por los tres chefs del Restaurando Disfrutar.

Pueblo español en Barcelona

¿Quién puede dar sangre y como?

Cualquier persona con buena salud puede donar sangre, siempre que tenga entre 18 y 70 años, pese 50 o más kilos y, en caso de ser mujer, no esté embarazada.

Para hacerlo solo hay que buscar el punto más próximo en la web www.bancdesang/donar y pedir cita.