El ocio nocturno catalán alerta de una venta desigual de entradas en Fin de Año por el impacto de fiestas ilegales

El sector del ocio nocturno de Catalunya asegura que se está produciendo un comportamiento desigual en la venta de entradas anticipadas para Fin de Año: eventos en Barcelona y municipios turísticos avanzan hacia el 'sold out' por la llegada de visitantes --especialmente de Francia e Italia--, pero en otras áreas se observa un "estancamiento" que vinculan, en parte, a las fiestas ilegales.

Así lo ha asegurado este lunes la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno (Fecalon) en un comunicado, en el que critica que establecimientos y colectivos organicen durante la Navidad actividades recreativas no amparadas por sus licencias --en ocasiones en inmuebles públicos cedidos por administraciones--, y añade que muchos no cumplen con los requisitos de seguridad, sanidad y aforo.

Fecalon sostiene que se trata de una competencia desleal hacia los locales que cumplen la normativa y que esta práctica supone "un grave peligro" para los asistentes.

Discoteca de Barcelona

PRECIOS SIMILARES

En cuanto a la venta de entradas anticipadas, Fecalon asegura que los precios se mantienen en líneas similares a ejercicios anteriores, con paquetes que oscilan entre los 30 y los 60 euros para adaptarse al poder adquisitivo de diversos públicos, especialmente nacionales.

No obstante, asegura que pese a la necesidad de ajustar los costes para acomodar distintos presupuestos, el sector ha logrado mantener la calidad y la programación, y que la diversidad de precios y opciones asegura un abanico amplio de posibilidades para que cada persona encuentre la celebración de Fin de Año adecuada.

Fecalon recuerda que para atender la alta demanda de ocio nocturno, Catalunya aplica en Fin de Año un régimen de ampliación automática de los horarios máximos de cierre: de 60 minutos sobre el horario ordinario en bares musicales y restaurantes, y de 90 minutos en el caso de discotecas y salas de fiestas.