No es ninguna broma: alcaldes independentistas piden que se mantenga la Guardia Civil en Cataluña

Barcelona - Publicado el 29 may 2025, 13:35 - Actualizado 29 may 2025, 14:59

El pleno del Consejo Comarcal de la Cerdanya, que integra a 17 ayuntamientos, la mayoría de ellos gobernados por independentistas (10 gobernados por Junts y en dos más forma parte ERC), ha aprobado una moción en la que se pide al Estado el mantenimiento de la Guardia Civil y que no se desmantelen algunos servicios que el Instituto Armado viene prestando en Cataluña: es el caso del Seprona, pero también de la Intervención de Armas y la unidad de Fronteras.

Junts, que recuerda que es un partido independentista, “se opone a la salida de la Benemérita en la Cerdanya

una iniciativa de junts y erc

Una petición que resulta llamativa, teniendo en cuenta que tanto Junts como ERC, o sus direcciones, apuestan por la expulsión de la Guardia Civil y de la Policía Nacional de Cataluña.

Sin embargo, de este posicionamiento se ha desmarcado siempre el alcalde de Bolvir, que también es presidente del Consejo Comarcal de la Cerdanya, Isidre Chia, quien hace solo unas semanas recibió a miembros del Jucil, una asociación del Instituto Armado, y se mostró abierto a trasladar esa moción, esa petición a otras comarcas del Pirineo. Sería el caso de la Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, la Vall d'Aran y el Ripollès.

El Jucil celebra la decisión de este organismo. Destaca que, a pesar de los movimientos del Gobierno, “dirigidos al desmantelamiento de la Guardia Civil en Cataluña”, Junts, que recuerda que es un partido independentista, “se opone a la salida de la Benemérita en la Cerdanya” porque consideran que la supresión de algunos servicios, como los que presta el Seprona, “supondría una merma significativa en la capacidad de respuesta ante emergencias ambientales”.

“supondría una merma significativa en la capacidad de respuesta ante emergencias ambientales”.

Y, además, añaden, esta petición no solo se refiere a que no se desmantele esta policía medioambiental de Cataluña, sino que en la moción también se pide que no se transfieran las competencias de los servicios de Intervención de Armas y de Fiscal y Fronteras.

Precisa el Jucil que “sus agentes especializados supervisan el tránsito de personas y vehículos en los puntos fronterizos y desempeñan una función crucial en la lucha contra el contrabando de mercancías, el tráfico de armas y de personas, el narcotráfico y el blanqueo de capitales”.

Cesión de competencias

Milagros Cívico, que es la portavoz del Jucil en Cataluña, ha destacado, en declaraciones a COPE, que estos alcaldes priman la seguridad y “dar un buen servicio a sus ciudadanos”. Y recuerda que, especialmente en las zonas rurales, la Guardia Civil es un cuerpo muy bien valorado porque “siempre ha sido una policía cercana”.

En este sentido, defiende que en Cataluña “no sobra ningún cuerpo policial”. Y ha puesto como ejemplo el Seprona, que, según las intenciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, solo se encargaría de la investigación de los delitos supra autonómicos en esta comunidad. Las competencias en este ámbito quedarían reservadas para los

Agentes Rurales. Cívico ha recordado que la Cerdanya tiene una “gran riqueza medioambiental”, dispone de praderas alpinas, bosques y altas montañas, además de contar con el Parque Natural del Cadí-Moixeró, y lo que pretenden es preservarla.

Y desde el Jucil alertan que la eliminación de esta unidad “supondría una reducción significativa de las labores de vigilancia y protección del medio natural, además de una pérdida de control sobre la tenencia y el uso de armas y explosivos”.

También advierten, desde esta asociación, que los cuerpos que tengan que asumir estas funciones “no cuentan ni con los efectivos ni con la formación específica, lo que no solo incrementaría su carga de trabajo, sino que también reduciría su capacidad operativa”.

un servicio esencial en cataluña

Se da la circunstancia de que hace unos meses 17 alcaldes, también de municipios independentistas, enviaron una carta a la directora de la Guardia Civil pidiendo el mantenimiento de la Guardia Civil porque presta un servicio “esencial” en Cataluña.

Precisamente las organizaciones sindicales de Policía Nacional y las asociaciones profesionales representativas de la Guardia Civil en Cataluña han puesto en marcha la plataforma unitaria “P.N. & G.C. S.O.S Cataluña”, como “respuesta legítima, coordinada y legal ante la cesión de competencias pactada entre el Gobierno del PSOE y el partido Junts per Catalunya”. Se refieren, en concreto, a la cesión de competencias en el control de inmigración y de puertos y aeropuertos.