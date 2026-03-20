La fórmula de la felicidad se desvela en Alicante: estos son los mejores municipios para vivir

El estudio sitúa a la provincia de Alicante como uno de los territorios con mayor calidad de vida

La provincia de Alicante se ha consolidado como uno de los territorios con mayor bienestar de España, según el Spain Happy Index 2026 elaborado por Sonneil Homes. Este estudio, que coincide con el Día Internacional de la Felicidad, sitúa a numerosos municipios alicantinos en las posiciones más altas del ranking nacional de calidad de vida.

El podio provincial está encabezado por Santa Pola (90,62 puntos), que destaca por su entorno costero, su clima mediterráneo y la proximidad a servicios clave como el aeropuerto. Le siguen la capital, Alicante (89,99 puntos), posicionada entre las capitales de provincia con mayor bienestar, y Elche (89,40 puntos), que combina un valioso patrimonio natural con una red de servicios consolidada.

El mapa de la felicidad en la provincia

El bienestar se extiende por toda la provincia. En la Vega Baja, municipios como Guardamar del Segura (87,55), Torrevieja (87,19) y Orihuela (85,15) destacan por su clima y la cercanía al mar. En la Marina Baixa, localidades como Benidorm (86,87) y Villajoyosa (86,57) combinan su atractivo turístico con una amplia oferta de infraestructuras.

Por su parte, en l’Alacantí, la cercanía a la capital impulsa a El Campello (87,24) y San Vicente del Raspeig (84,35). Finalmente, en la comarca del Vinalopó, municipios como Crevillent (83,28) y Monforte del Cid (82,95) son valorados por su conexión con las principales infraestructuras y su entorno natural.

“El bienestar de un territorio no depende únicamente de su tamaño o de su actividad económica, sino también de factores ambientales y del acceso a servicios que influyen directamente en la calidad de vida”, explica Andrés Pedrera, CEO de Sonneil Homes. “La provincia de Alicante es un ejemplo muy claro de cómo el clima mediterráneo, el acceso a servicios y el entorno natural pueden generar condiciones de vida muy favorables para sus habitantes”.

La provincia de Alicante es un ejemplo de cómo el clima y los servicios generan condiciones de vida favorables"

Las claves del bienestar

El Spain Happy Index analiza más de 8.000 municipios en toda España a partir de variables que influyen directamente en la calidad de vida. Entre ellas se incluyen los días de sol al año, las jornadas de lluvia, la temperatura media, las condiciones del viento, la cercanía a hospitales y aeropuertos y la disponibilidad de centros educativos.

A nivel nacional, Málaga (91,36 puntos) se sitúa como la capital más feliz, seguida de Almería (90,88) e Ibiza (90,86). Alicante (89,99) ocupa la cuarta posición gracias a sus 299 días de sol, 20 grados de temperatura media, solo 24 jornadas de lluvia y uno de los niveles de viento más bajos del país.