Muere ahogado un hombre de 75 años en una playa de Sitges

Un hombre de 75 años ha muerto ahogado este viernes en la Platja de les Botigues de Sitges (Barcelona), según ha informado Protecció Civil en un comunicado. El aviso al teléfono de emergencias 112 se ha recibido a las 12.37 horas, cuando se ha alertado de que habían sacado del agua a un hombre inconsciente.

Hasta el lugar se han desplazado tres ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), así como efectivos de la Policía Local y de los Mossos d'Esquadra. Los equipos de emergencias han realizado maniobras de reanimación, pero finalmente solo han podido certificar la muerte del hombre.

La playa disponía de servicio de vigilancia en el momento de los hechos y ondeaba la bandera verde, que indica condiciones seguras para el baño. Con esta nueva víctima, ya son 10 las personas que han muerto ahogadas en las playas de Cataluña desde el inicio de la campaña de verano, el pasado 15 de junio, el doble que en el mismo período del año pasado.

Llamamiento a la prudencia

La consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha hecho un llamamiento a disfrutar de playas, piscinas y aguas interiores con prudencia y sentido común. Durante la presentación de la campaña de Protecció Civil "Bany segur, estiu tranquil", Parlon ha insistido en la necesidad de extremar las precauciones para evitar más tragedias este verano.

ACN La consejera de Interior, Nuria Parlon, recuerda los consejos básicos para disfrutar del agua con seguridad.

Bajo el lema secundario "La seguretat no fa vacances", la campaña recuerda que la prevención debe mantenerse también en verano. Se insiste en que el medio acuático conlleva riesgos reales y se anima a consultar las banderas de seguridad de las playas y el visor de Protecció Civil antes de bañarse. Entre los consejos, destacan hacerlo solo en zonas vigiladas, no dejar que los niños entren solos en el agua y mantener contacto visual en todo momento, así como evitar el baño si se ha bebido alcohol o no se está en condiciones óptimas de salud.

“Podemos pensar que todo el mundo conoce estos consejos, pero es necesario insistir porque no siempre se cumplen”, ha señalado Parlon. La consellera ha remarcado que el baño veraniego debe ser “un momento tranquilo y festivo”, pero que puede convertirse en tragedia si no se siguen las normas básicas de seguridad.

protesta de socorristas

Durante la presentación de la campaña, un grupo de socorristas ha aprovechado para mostrar sus reivindicaciones con pancartas en las que se leía "Socorristes en lluita per una llei". Reclaman la falta de una legislación específica que regule su trabajo y garantice un servicio adecuado en las playas.

Parlon ha recordado que los socorristas no dependen del Departament d’Interior, pero ha recogido sus quejas y se ha comprometido a hacer un seguimiento de sus demandas.