La mortalidad laboral se dispara en Cataluña: las muertes en el trabajo aumentan un 70%

Cataluña ha registrado un alarmante inicio de año en materia de seguridad laboral. Durante el primer trimestre de 2026, se han contabilizado 34 accidentes laborales mortales, lo que representa un incremento del 70% en comparación con el mismo período del año anterior. Estos datos, recopilados por el Observatori de Treball i Model Productiu, encienden las alarmas sobre la situación de la siniestralidad en la región, que ve cómo la cifra de fallecidos aumenta de manera preocupante.

Del total de fallecidos, 25 empleados perdieron la vida durante su jornada laboral, un 31,6% más que en 2025, cuando se registraron 19 muertes en el puesto de trabajo. Sin embargo, el dato más preocupante se encuentra en los accidentes 'in itinere', aquellos que ocurren en el trayecto de ida o vuelta del trabajo. En este apartado, las muertes se han disparado un 800%, pasando de una única víctima en el primer trimestre de 2025 a nueve fallecidos en los tres primeros meses de 2026.

Un mes de marzo especialmente trágico

El mes de marzo ha sido particularmente devastador para la seguridad en el trabajo en Cataluña. Durante este mes, los accidentes mortales durante la jornada laboral se dispararon un 260% respecto a marzo de 2025, pasando de 3 a 11 fallecidos. Si a esta cifra se suman los cuatro siniestros mortales en carretera ocurridos en desplazamientos relacionados con el trabajo, el total de muertes por accidentes laborales en marzo asciende a 15. Esta cifra supone un aumento del 275% en comparación con las cuatro muertes registradas en el mismo mes del año anterior, evidenciando una concentración muy elevada de la mortalidad en este corto período.

A pesar de este drástico aumento de la mortalidad, la siniestralidad global se ha mantenido relativamente estable desde principios de año. En los meses de enero, febrero y marzo se notificaron 23.292 accidentes de trabajo con baja durante la jornada laboral, lo que supone un leve aumento del 0,65%. La gran mayoría de estos, 23.123, fueron de carácter leve, con un crecimiento mínimo del 0,56%. No obstante, sí se ha observado un preocupante repunte en la gravedad de los siniestros: los accidentes graves crecieron un 11,63% hasta alcanzar los 144 casos, y también se registró un notable incremento del 9,48% en los accidentes de tráfico, que sumaron 843 registros.

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El impacto de las patologías no traumáticas

Un análisis más profundo de las causas de los fallecimientos revela un dato significativo y que a menudo pasa desapercibido: la alta incidencia de muertes por incidentes no traumáticos. De las 25 personas que fallecieron en su puesto de trabajo durante el primer trimestre, 14 de ellas murieron por patologías como infartos o derrames cerebrales. Este factor subraya la importancia de considerar no solo los riesgos de accidentes físicos, como caídas o golpes, sino también las condiciones de salud, el estrés y la presión que pueden derivar en desenlaces fatales en el entorno laboral.

Barcelona, a la cabeza de la mortalidad

La distribución geográfica de la mortalidad laboral en este primer trimestre muestra una clara concentración en la demarcación de Barcelona. Esta provincia acumuló 18 de los decesos ocurridos en jornada laboral, experimentando un aumento del 63,6% respecto a las cifras del año anterior. Le sigue, a distancia, la demarcación de Tarragona, que ha registrado tres muertes en el trabajo durante este período. Por su parte, el resto de territorios de Cataluña han contabilizado dos muertes laborales en jornada cada uno, completando el mapa de una siniestralidad que crece de forma desigual pero constante en la comunidad.