Más de 18.000 catalanes, en lista de espera para un servicio social, según Taula del Tercer Sector

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya ha denunciado que un total de 18.825 personas están en lista de espera para poder acceder a una de las plazas en un servicio o recurso del ámbito social.

Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado el estudio “Esperando mis derechos. Radiografía de los tiempos de espera en los recursos y presentaciones más solicitados en Catalunya”, elaborado conjuntamente con la periodista Natàlia Vila.

La Taula del Tercer Sector Social asegura que la cartera de Servicios Sociales, con 240.102 prestaciones, está desactualizada y es poco transparente. De estas prestaciones con las que cuenta Servicios Sociales llegan a 198.202 personas:38.934 prestaciones son para la atención residencial; 13.400 prestaciones en los centros de día; 33.825 prestaciones económicas vinculadas con los servicios; 104.074 son prestaciones económicas para cuidadores de familias y las otras 275 no están especificadas.

El estudio ha determinado que 10.938 personas mayores están en lista de espera para poder conseguir una de las plazas en las residencias en Catalunya y alrededor de 3000 personas están a la espera de obtener una plaza en un centro de día. La administración todavía no ha detallado que tiempos de espera habrá entre que se presenta la solicitud hasta que se adjudica la plaza.

El informe ha calculado que alrededor de 4.373 personas con discapacidad intelectual todavía están esperando una plaza para poder acceder a una de las plazas que de recursos de vivienda o de centros diurnos. En el caso de las personas con discapacidad física, 396 personas están en la lista de espera.

Para las mujeres que han sufrido violencia machista, las listas de espera oscilan en función de varios factores como la detección, valoración de riesgo, atención previa en los municipios y red que se dispone.

Alrededor de 25 personas, entre las que se encuentran sus hijos e hijas, están a la espera para poder acceder a uno de los servicios que ofrecen Servicio de Acogida y Recuperación (SAR) y alrededor de 5 personas están a la espera para poder ingresar en el Servicio Sustitutorio del Hogar (SSLL).

Propuestas

Desde la mesa han pedido que haya una mayor transparencia, un mayor cruce de datos entre los departamentos, para que de esta manera el sistema funcione mejor y así poder agilizar las conversaciones y las negociaciones para reformar la Cartera de Servicios Sociales. Además de que los datos sean públicos, gratuitos y accesibles para todos.

Por otro lado, el secretario general de los Derechos Sociales, Oriol Amorós, ha invitado a detectar las problemáticas estructurales del sistema, ya que para él la cuestión principal es que el tercer sector no es un sistema y no está coordinado. “Si no somos un sistema, no tendemos voz, ni fuerza, ni podremos captar los recursos que merecemos”.