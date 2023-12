La ONG Educo, a pocas semanas para las elecciones generales, publicó los resultados de una encuesta a 1.000 niños y niñas, de entre 12 y 17 años, para poder conocer cuál era el nivel de confianza que la infancia tenía con los políticos.

En los resultados se demostró que el 87,1% no confía en los políticos y políticas. Cuando a los infantes se les preguntó sobre la implicación de los políticos, el 90% afirmó que no se les tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones.



Pablo, de 12 años, entrevistado en Herrera COPE Catalunya y Andorra, cree que se les tendría que dar más oportunidades para poder ser escuchados y poder tener información más accesible para los niños para tal de poder ser informados en condiciones.





Para Pablo, si se escuchara a los niños, habría muchas más decisiones que cambiarían y muchas cosas podrían mejorar. Además, cree que para los niños la política tiene poca importancia, ya que los niños no tienen voz para los políticos.

Educación de calidad como eje principal

En la encuesta se revela que tanto los niños como las niñas consideran que para la clase política la educación de calidad debe ser su principal prioridad. Por delante de asuntos como la promoción del empleo, la lucha contra la violencia hacia la infancia o combatir la inflación.

El 92,7% de los encuestados piensan que los partidos políticos no hacen suficiente para la educación de los más pequeños. Los niños y niñas piden que se pongan medidas contra el bullyingy otras violencias en los colegios.

El 67,6% de los menores creen que la clase política solo escucha a la infancia y a la adolescencia en los periodos electorales. Un 90% piensa que a ellos no se les tiene en cuenta y el 64% piensa que el motivo principal de que no se les escuche es que no votan y no les beneficia para poder ganar.

Los deseos de la ONG

Desde la ONG Educo piden a los partidos políticos que den la cara por la infancia. Para ellos, dar la cara por la infancia es involucrarse y preocuparse por ella.

En Educo plantean diferentes propuestas como reducir la pobreza infantil, la desigualdad y también proteger a niños y adolescentes de la violencia. También reclaman aumentar la inversión en educación hasta el 0.44% del PIB en 2025.

La ONG también ha pedido un mayor acceso al comedor escolar para los más vulnerables, ya que solo el 11,7% recibe ayuda para poder acceder a ella.





Una de sus peticiones es garantizar una educación de calidad entre los 0 y 3 años. Una figura de Coordinador de Bienestar en los centros educativos y poder desarrollar y mejorar la participación de los infantes y adolescentes en los espacios de decisión.

En cuanto a la política exterior, Educo pide un mayor desarrollo en algunos compromisos como incluir la educación en emergencias y crisis humanitaria en la agenda política.