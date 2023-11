Les defecacions malmeten l'entorn natural

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya posa en funcionament una nova campanya informativa per a conscienciar sobre la importància de no malmetre el medi natural com a causa de les defecacions.

Sota el títol “Les defecacions malmeten l’entorn natrual” i amb la pregunta “Què hi podem fer”? l’Àrea de Natura de la FEEC ha treballat en cinc punts bàsics per a saber com s’ha d’actuar en cas de defecar a la muntanya.

Des de l’Àrea de Natura es demana que només es faci en cas de molta necessitat i que s’eviti el fet de defecar en espais naturals, en cas que s’hagi de fer els consells bàsics passarien per; Allunyar-se de camins, rius, rierols, balmes i parets. Fer un petit forat a terra. Enterrar-hi els excrements. No deixar restes de paper higiènic o mocadors de paper i no deixar tampons, compreses o tovalloletes humides que no es degraden en el medi.

Tot i semblar consells molt bàsics des de l’Àrea de Natura s’ha notat un increment d’aquest tipus de deixalles com a conseqüència de la proliferació de les furgonetes que viatgen sense serveis incorporats.

Aquesta campanya s’emmarca també dins de les diferents iniciatives de divulgació i consciènciació que ha engegat la FEEC aquest últim any, com “A la Natura no hi deixis rastre” que s’ha començat a fer a les escoles al costat de la Fundació Kilian Jornet i el cos dels Agents Rurals o les infografies de diferents activitats de muntanya on es busca millorar el comportament envers el medi natural d’aquells i aquelles que fan muntanya.

https://youtu.be/fQUY6Kv46FY