L'Auditori de Girona presenta la programació de la temporada 2025-2026

L'Auditori de Girona va presentar ahir dimecres la seva nova temporada 2025-2026, una temporada que no serà pas una més. I és que l'equipament celebrarà l'any que ve el seu 20è aniversari, i ho celebrarà amb un programa especial del 22 al 24 de maig amb quatre espectacles on es barrejaran les arts escèniques i visuals amb la mateixa arquitectura de l'Auditori: un concert immersiu de la GIO Symphonia, Hallscape; un espectacle audiovisual de Playmodes; un espectacle de dansa de Toni Mira, i una ascensió a l’Auditori de la funambulista La Corcoles.

El director de la Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona, David Ibáñez, va assegurar que són 20 anys d'un projecte cultural que "continua treballant per ser una casa de les ocasions artísticament especials"

Entre els noms que passaran per l'Auditori la temporada que ve destaquen El Petit de Cal Eril, que actuarà el 21 de setembre presentant per primer cop a les comarques gironines el seu disc "Eril, Eril, Eril". El 4 d'octubre serà el torn de Mazoni, que presentarà el seu treball "Banderes per daltònics", el 8 de novembre actuarà Miki Núñez. Ja al 2026 destaquem noms com el de Judit Nedermann, que actuarà el 28 de febrer amb la Gio Symphonia i un nou espectacle pels deu anys de trajectòria de la cantant,

En clau Jazz l'Auditori rebrà la visita de noms tan importants com els de Chucho Valdés, (13 de novembre) Hermeto Pascoal (21 de novembre). També visitaran l'equipament la Mayte Martín (21 de desembre), Estrella Morente (17 d'octubre), i Andrea Motis & Barcelona Gospel Messenger, que faran un homenatge a Amy Winhouse (21 de febrer), entre molts altres noms.

En el marc del seu projecte social, L'Auditori de Girona continuarà oferint també activitats vinculades a la programació, com xerrades prèvies amb experts, concerts escolars i jornades formatives.