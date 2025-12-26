Locura por Valencia Basket: 1000 personas en el entrenamiento

El primer equipo masculino del Valencia Basket celebró este viernes en la pista central de l’Alqueria del Basket un entrenamiento abierto para que los aficionados pudieran ver a sus jugadores en acción y compartir minutos con ellos, además de recibir autógrafos.

Hasta mil seguidores se dieron cita para completar el aforo de la pista principal de la instalación del Valencia Basket, aunque un centenar más se quedó fuera esperando a poder entrar para que los jugadores firmaran sus camisetas o sus pósteres.

Aprovechando las fechas navideñas fueron muchas las familias que presenciaron los últimos ejercicios de una sesión de entrenamiento que terminó con una competición de lanzamiento desde el centro de la pista.

En lo puramente deportivo, la noticia la firmó el jugador exterior Xabi López-Arostegui. El vasco completó prácticamente la sesión de este viernes y podría regresar a las convocatorias de cara al duelo ante Morabanc Andorra de este domingo en la jornada 12 de la acb. López-Arostegui arrastraba una lesión muscular en la pierna derecha provocada en un entrenamiento celebrado el pasado 1 de diciembre.

VBC La sesión de firmas fue el regalo perfecto para los más pequeños

La celebración del entrenamiento estaba prevista en el pabellón de la Fuente de San Luis, pero un problema eléctrico obligó al club a cambiar de ubicación, lo que afectó al aforo e impidió que algunas personas presenciaran el final del entrenamiento.