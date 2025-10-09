El funicular de Montjuic se mantendrá fuera de servicio durante cinco meses por las obras del colector de Vilà i Vilà

A partir del próximo 20 de octubre, el servicio del funicular de Montjuic quedará suspendido durante al menos cinco meses por las obras del colector de aguas de Vilá y Vilà. TMB aprovechará esta parada para efectuar los trabajos de mantenimiento anuales del funicular, que cada año obligan a suspender su funcionamiento durante un mes. TMB también ha anunciado un servicio de bus lanzadora que cubrirá el tramo afectado.

Alternativas de transporte

A causa de las afectaciones, TMB habilitará un servicio especial de bus lanzadora que enlazará la avenida Paralelo con el pie del Funicular. Funcionará con el mismo horario que la instalación afectada: de lunes a viernes, de 7.30 a 20 h, y sábados, domingos y festivos, de 9 a 20 h. Las paradas del bus estarán debidamente señalizadas y habrá personal que informará los usuarios de la ubicación de la parada del bus especial.

Como alternativa, TMB también recomienda la línea regular de bus 150 que circula entre la plaza de España y el Castell de Montjuic. Esta línea dispone de una parada en la avenida de Miramar con estación del Funicular, punto de llegada del funicular.

Modificación del recorrido del Bus del Barrio 121

El corte de nuevo de la Rambla con Vilà y Vilà obligará a desviar la circulación y esto comportará también cambios en el itinerario del Bus del Barrio de TMB 121. En lugar de bajar por Nou de la Rambla hasta la avenida del Paralelo, hará su recorrido por el paseo de Montjuic y Palaudàries hasta la estación habitual de origen y destino.