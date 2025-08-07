Fallece una mujer de 81 años en la playa del Port de Llançà

Una mujer de 81 años ha fallecido a primera hora de esta mañana en la playa de Port de Llança, según ha informado Protecció Civil en un comunicado.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido el aviso a las 09.18 horas por un incidente que ha ocurrido fuera del horario de vigilancia de la playa --que empieza a las 10.00 horas--; el Sistema d'Emergències Médiques (SEM) ha movilizado a 3 unidades terrestres que han realizado maniobras médicas, pero finalmente no ha podido ser reanimada.

Esta es la decimoséptima víctima mortal en las playas catalanas desde que el 15 de junio comenzó oficialmente la campaña de baño, una cifra que supone 5 víctimas más que en las mismas fechas del pasado verano (12).

Este verano está siendo muy trágico en el litoral catalán, y los equipos de emergencia del Govern de la Generalitat piden a todos los bañistas no confiarse y ser prudentes en los baños.