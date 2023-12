La exclusión social de Antonio: "Cuando digo que vivo en la calle ya no me dan trabajo"

LaXarxa Europea de Lluita contra la Pobresa y l’Exclusió Social del Estado ha afirmado que tener un trabajo sin condiciones adecuadas no garantiza los ingresos necesarios para poder salir de la pobreza. En España una de cada tres personas se encuentran en riesgo de exclusión social y en Catalunya el 25 % de la población se encuentra en riesgo de situación de pobreza y exclusión social.

Carlos Susías, presidente de la organización, ha avisado que los principales orígenes de la pobreza en España ha estado en el precio de la vivienda, la brecha de género y también la falta de soporte a las familias con menores.

En 2022 mejoraron las cifras

El año 2022, en España, había 800.000 personas menos que se encontraban en una situación de pobreza o de exclusión social respecto los ofrecidos el 2021. En España, el 26% de la población, alrededor de 12 millones de personas, se encuentran, actualmente, en riesgo de encontrarse en una situación parecida.





De este 26% de la población, alrededor de 4 millones de personas llegan a final de mes con ingresos inferiores a los 560 euros al mes. Unos números muy alejados a los que marcó la ONU en la agenda 2030.

Actualmente, tener estudios, ya no es un seguro donde se garantice tener un hogar, el cual permita vivir en condiciones legales. Alrededor del 43% de la población que se encuentra en riesgo de pobreza ha finalizado estudios medios o altos y una de cada diez personas tiene la educación superior.

El año pasado, el 50% dela población española se encontró dificultades para poder llegar a final de mes y un tercio no pudo permitirse una semana de vacaciones durante el año.





Además, el 17% de las personas no pudo mantener a una temperatura adecuada su hogar y cuatro de cada cinco personas con un gasto elevado en la vivienda era pobre.

La dura historia de Antonio

Antonio lo perdió todo por culpa del alcohol y se vio, casi de un día para otro, viviendo en la calle "Estaba enganchado al alcohol y eso me hizo perder mi trabajo y la casa donde vivía con mi padre".

Después de verse durmiendo en la calle en diferentes ciudades catalanas, decidió reaccionar para salir del pozo "Siempre intento buscar un sitio seguro para dormir en la calle porque me han robado varias veces, Reaccioné y pedí ayuda. Ahora ya hace tres meses que no bebo, pero cuando voy a una entrevista de trabajo y digo que vivo en la calle ya no me dan el trabajo"

Antonio se emociona cuando explica la clase de personas que va conociendo "Hay personas muy buenas. He conocido a mucha gente que duerme en la calle y muy preparadas, abogados, arquitectos... pero todos tienen un problema o con drogas o con alcohol. La gente que vive en la calle es la gran asignatura de esta democracia"

¿Qué es estar en situación de exclusión social?

Principalmente, nos podemos encontrar en una situación de exclusión social cuando nos encontramos que la participación de alguna persona en la sociedad no está garantizada en condiciones iguales a los demás.

Para la Estrategia Europea 2020 piensa que las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social son las que viven con unos ingresos bajos, con una privación severa del material, además de ser personas las cuales su vida se desarrolla hogares con una intensidad de ocupación muy baja.

Las diferencias entre comunidades

El informe elaborado por la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa y Exclusió Social refleja una clara diferencia entre el norte y el sur de la península.

Las comunidades situadas al sur registran tasas elevadas de pobreza, que están por encima de la media nacional, mientras que en el norte encontramos un bajo porcentaje.





En el 2022 los números más bajos se registraron en las comunidades de Navarra y el País Vasco. Las comunidades con un porcentaje más elevado fueron Extremadura y Canarias.

Los resultados del informe, afirma que la desigualdad entre los europeos sigue teniendo un porcentaje muy elevado. En España, la tasa de población en riesgo de pobreza o de exclusión social es un 4,4% superior que en la media de la Unión Europea.

El Estado se encuentra en séptima posición con mayor tasa de privación de material social y severa con el 7,7%. Estando por encima de la media europea que se encuentra en un 6,7%.

El sesgo por género también existe

En el informe, se ha visto reflejado, que la desigualdad de género es un problema cuando hablamos de estabilidad económica. El 27% de las mujeres y el 25% de los hombres están en situación de pobreza.





En estos últimos siete años, con las políticas sociales aplicadas se ha conseguido que haya alrededor de medio millón menos de hombres pobres. En cambio, solo 61.000 mujeres han podido salir de la exclusión en el mismo periodo.

Además, 2,6 millones de menores se encuentran en una situación de riesgo de pobreza y exclusión social. Este informe ha señalado que una cuarta parte de los menores reside en los hogares con ingresos inferiores al umbral de la pobreza. Esto implica que 2,2 millones de menores están en riesgo de pobreza.