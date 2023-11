¿Escuchas la música muy alta? Consejos para no quedarte sordo

Si cuando hace mucho sol nos ponemos crema para proteger nuestra piel, también tendríamos que proteger nuestros oídos de los ruidos extremos. Según un estudio realizado por la OMS, la pérdida auditiva se estima que afecte a más de 700 millones de personas para el año 2050.

Según el mismo estudio, los más afectados por la pérdida de audición son los jóvenes debido al gran uso de auriculares durante muchas horas y por la asistencia a lugares de ocio donde superan los niveles de escucha seguros.

Consecuencias de escuchar música muy alta

Las células ciliadas de la cóclea nos permiten escuchar correctamente y de manera nítida, pero la exposición prolongada de estas a sonidos extremos puede crear daño crónico en los oídos, según nos cuenta la doctora Zenaida Piñeiro, responsable adjunta de otorrinolaringología del Hospital del Mar en Barcelona.

La doctora también nos advierte del tipo de problemas que puede causar el exceso de exposición a niveles de ruido tan altos, como la hiperacusia, que se trata de la molestia a cualquier tipo de sonido y puede causar dolor e incomodidad y los acúfenos, que es el pitido que las personas experimentan después de ir a un concierto o salir de una discoteca.

Escuchar música muy alta puede producir sordera





El mejor consejo es la prevención

La doctora Piñeiro recomienda exponer a nuestros oídos al mínimo volumen, entre 20-25 decibelios, ya que pasar de los 50 puede provocar grandes daños en nuestras células ciliadas y estas no tienen arreglo, por lo tanto, las tenemos que cuidar y exhibir al menor estrés posible. Otra recomendación que los expertos aconsejan poner en práctica es la regla del 60/60: no utilizar los auriculares más de 60 minutos al día y no superar el 60% del volumen al que pueden funcionar.