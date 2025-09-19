¿Cuándo empieza el otoño 2025? ¿Qué día y a qué hora daremos la bienvenida a la nueva estación?

¿Cuándo empieza el otoño 2025? La nueva estación llegará este mes de septiembre. El otoño astronómico, es decir, el día del equinoccio de otoño, es este año el 22 de septiembre. Después de 93 días y 16 horas de verano, el inicio del otoño empezará oficialmente a las 20.19 h de este día, según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional. Será entonces cuando ya podremos decir: “Bienvenido, otoño”.

El otoño de este año durará 89 días y 21 horas y se alargará hasta el 21 de diciembre, momento en que el otoño nos abandonará para dar la bienvenida en invierno.

OTOÑO 2025: curiosidades del equinoccio

Como bien dice la palabra, “equinoccio” quiere decir “igual día que noche“, 12 horas de día y 12 horas por la noche, a pesar de que muy bien no sea así.

El día del cambio de estación (equinoccio) tendremos 12 horas y nueve minutos de sol y no será hasta cuatro días después, el 25 de septiembre, cuando tendremos el equilux. Entonces sí que tendremos exactamente 12 horas de día y 12 horas por la noche.

Las horas de luz solar se irán acortando y, en solo 89 días, pasaremos de las 12 horas y 12 minutos de sol a las nueve horas y 11 minutos del solsticio de invierno, el 21 de diciembre, que marcará el inicio del invierno. Habremos perdido cerca de tres horas de sol entre la mañana y la tarde, y habremos llegado también al día más corto del año.

Un eclipse el primer día, pero bien lejos de nuestra CASA

Otoño del 2025 llevará un eclipse parcial de sol el primer día. De hecho, todavía técnicamente en verano astronómico. Desgraciadamente, solo se podrá ver en el sudeste de Australia, Nueva Zelanda y la Antártida.

El siguiente eclipse visible desde Barcelona será la esperadísimo eclipse total de sol el 12 de agosto del año próximo.

Eclipse total de luna .

Según los datos del Instituto Geográfico Nacional, el otoño nos permitirá ver Marte y Saturno después de la puesta de sol mientras que antes de la albada se podrán ver Venus y Júpiter.

El otoño, la estación del temido cambio horario

Imagen de archivo Se acerca el otoño, y con ello también el cambio de hora

El otoño nos volverá a brindar un cambio horario que nos hará pasar del horario de verano en que vivimos a estas alturas en el horario de invierno, con una hora menos de luz por la tarde.

Esto pasará este año el fin de semana del 25 y 26 de octubre. La madrugada del domingo 26, cuando el reloj marque las tres de la madrugada lo haremos volver a las 2 h de forma que,nos sentiremos más optimistas, aquella noche dormiremos una hora más.

El sábado 25 el sol marchará casi a las siete de la tarde mientras que el día siguiente, día 26, ya lo hará antes de las seis.