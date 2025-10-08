Elton John actúa en Singapur ante 70.000 personas

Elton John ofreció un concierto inolvidable en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, cautivando a más de 70.000 personas en la noche del domingo 5 de octubre. La icónica estrella británica subió al escenario Padang en la Zona 4 después de la carrera de F1, marcando su regreso más importante desde su retiro de las giras hace dos años.

Con un setlist de 90 minutos, Elton John interpretó algunos de sus mayores éxitos, incluyendo "Saturday Night's Alright For Fighting", "Bennie And The Jets", "I Guess That's Why They Call It The Blues", "Tiny Dancer", "Goodbye Yellow Brick Road" y "Rocket Man". El público coreó cada canción, demostrando el cariño intacto que sienten por el artista.

La actuación de Elton John fue una celebración de su legado musical y una muestra del profundo vínculo que mantiene con su público. Después del concierto, el artista expresó su gratitud a los fans en Instagram, escribiendo: "¡Singapur, estuvieron electrizantes! ¡Qué sensación estar con más de 70.000 personas! Gracias por ser un público tan increíble". Este concierto fue parte del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, que se llevó a cabo del 3 al 5 de octubre y marcó el 75 aniversario del Campeonato Mundial de Fórmula 1. El evento también contó con la presentación de la estrella del K-pop G-Dragon, quien abrió el fin de semana de carreras en el Padang Stage el viernes 3 de octubre.

Elton John había anunciado su retiro de las giras en 2023 después de concluir su gira "Farewell Yellow Brick Road" con un emotivo concierto en Estocolmo, Suecia. Sin embargo, ha dejado claro que no se alejará completamente de la música y planea realizar presentaciones especiales y participar en eventos benéficos o conmemorativos. La actuación de Elton John en Singapur fue una muestra más de su dedicación a la música y su capacidad para cautivar a audiencias de todo el mundo. Con su legado como uno de los artistas más influyentes de la historia del rock, Elton John sigue siendo una figura icónica en la industria musical.