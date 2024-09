Els viveristes catalans es mostren "satisfets" amb el nou full de ruta per fer front a la sequera anunciat pel Govern

La Federació de Viveristes de Catalunya es mostra "satisfeta" amb el nou full de ruta per fer front a la sequera presentat pel Govern . En un comunicat, l'entitat que aglutina el sector de la planta viva i ornamental ha celebrat "l'aposta nítida i clara" de l'executiu de Salvador Illa davant els futurs episodis d'estrès hídric i ha fet valdre que "s'hagi inclòs l'agricultura en l'equació". "Era una preocupació que quan es parlava de lluita contra la sequera només es feia referència a l'abastament d'aigua de boca per a grans nuclis de població catalans", ha declarat l'entitat. El president de la Federació de Viveristes, David Borda, s'ha posat "a disposició" del nou Govern "per perfilar i concretar una estratègia global"."Continua sent essencial la interlocució directa i continuada amb el sector per poder afinar les actuacions de l'execució i estar molt més preparats per afrontar la manca d'aigua", ha afegit Borda.

En aquesta línia, el president de l'entitat ha dit que "no pot tornar a succeir el que va passar enguany que, a última hora i sense informació prèvia, es va notificar a diversos productors que no es disposava d'aigua per a regar, sense que aquests tinguessin marge de maniobra".

Amb tot, Borda ha assenyalat que demanarà al Govern d'Illa que el sector primari "estigui dins dels òrgans dels embassaments per poder tenir veu i coneixement directe de la situació real d'aquest recurs".