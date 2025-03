Els experts preveuen una primavera dura per a les persones al·lèrgiques al pol·len

Les persones al·lèrgiques al pol·len afronten una primavera dura. La Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC) de l’ICTA-UAB assenyala que les pol·linitzacions arbòries de primavera, com plàtans, pollancres, pins o roures, començaran amb força i en la temporalitat habitual.

Mentre això no passa, xipreres, avellaners o parietàries ja han fet una pol·linització hivernal molt important, superant la mitjana històrica i generant els primers episodis al·lèrgics entre aquells que solen patir la seva acció.

La Societat Catalana d’Al·lergologia i Immunologia Clínica (SCAIC) destaca que el 25% dels pacients solen presentar rinitis i recomana combatre la simptomatologia des del moment en què es comença a detectar per evitar agreujar-ne els efectes.

ACN Aparell per mesurar el polen

la temporada arrenca amb força

La temporada d’al·lèrgies ha arrencat ja amb força, i pot ser que moltes persones que creuen patir un refredat en realitat tinguin un brot al·lèrgic. “Venim d'un hivern que ja ha presentat molt pol·len”, destaca la investigadora de l'ICTA-UAB i responsable de la Xarxa d'Aerobiologia de Catalunya (XAC), la doctora Jordina Belmonte.

Xiprers, freixes, avellaners i parietàries han florit amb força en les darreres setmanes, superant les concentracions habituals per aquesta època de l’any i presentant pics importants de pol·len en l’aire.

Això suposarà una arrencada forta amb la mirada posada a la primavera, on la meteorologia, marcada per unes jornades amb prou pluja per alimentar les espècies que afloraran en les setmanes vinents.

“Els meteoròlegs diuen que el març i el maig seran plujosos i que hi haurà més pluja de l'habitual durant l'abril, si bé la pluja durant el dia pot fer que enviï el pol·len cap a terra i aquest ja no pugui molestar, el que farà també és que les herbes com parietària, gramínies, plantatges, blets o artemísies arrenquin amb força i puguin anar florint durant molt temps”, afegeix Belmonte.

Això implicarà una concentració més elevada de pol·len en l’aire, amb la consegüent afectació en les persones al·lèrgiques.

Aquesta situació també implica una de les espècies més al·lergògenes, el plàtan d’ombra, que juntament amb espècies com el pollancre, l’om, l’auró, el pi, i més endavant el bedoll o l’olivera, començaran a florir en l’època habitual, però que s’espera que puguin allargar temporada.

“Les persones que són al·lèrgiques a pol·len de xiprer ja l'estan patint des de fa setmanes, els que ho són al pol·len de plàtan crec que encara estan còmodes fins i tot aquesta setmana perquè en anar plovent el pol·len que ja havíem començat a trobar l'aire no té tanta força per sortir”, ha afegit la doctora.

L’impacte en la salut

Les pol·linitzacions tenen una afectació directa en la salut de les persones, i segons dades de la Societat Catalana d’Al·lergologia i Immunologia Clínica (SCAIC) hi ha uns 2 milions de persones que pateixen al·lèrgies respiratòries a Catalunya. “Hi ha estudis que assenyalen que aquesta xifra es podria doblar l’any 2050”, destaca el seu president, el doctor Gaspar Dalmau.

Majoritàriament, aquestes al·lèrgies es manifesten en forma d'afectació de via respiratòria alta, és a dir, amb rinitis al·lèrgica amb conjuntivitis. “Aquesta patologia és molt prevalent en la societat, pot afectar fins a un 30% de la població, amb rinitis, congestió nasal, esternuts, mocs, picor als ulls o la gola, el paladar, o fins i tot els conductes auditius”, afegeix.