Els aliments ultraprocessats són molt addictius

Els aliments processats són aquells que s’han modificat per conservar-los millor o per millorar el seu sabor, per canviar la textura o bé per fer-los més atractius, però que encara conserven la matèria primera bàsica. S’hi ha afegit sucre, sal, greixos, midons, etc. La majoria tenen 2 o 3 ingredients, i se’ls hi apliquen processos de conservació o de cocció; per exemple, verdures, llegums i fruita en conserva, fruita seca salada, carns curades i fumades, peix en conserva, formatges, pa…Els aliments ultraprocessats són aquells que tenen molts ingredients artificials i additius, els quals s’han fabricat industrialment i estan dissenyats per a ser consumits fàcilment. Solen tenir llistes molt llargues d’ingredients, amb molt poca, o gens, matèria primera bàsica (fruites, hortalisses, ous, llet, peix, llegums, cereals i farines, fruita seca, etc.) i també tenen els components que s’utilitzen en els aliments processats: sucre, olis i greixos, sal, antioxidants, estabilitzants i conservants. A més, contenen substàncies i additius que, encara que són segurs, serveixen únicament per potenciar o modificar els gustos i els aspectes sensorials del producte; com per exemple, caseïna, lactosa, sèrum, greixos hidrogenats, proteïnes hidrolitzades, , xarops i altres edulcorants, colorants, saboritzants, emulsionants, etc. Habitualment tenen gustos molt intensos, envasos i embalatges molt atractius, i van dirigits a un grup molt concret de la població; per exemple, begudes ensucrades com ara refrescs, sucs o batuts industrials, snacks salats com ara patates de bossa i d’altres, cereals d’esmorzar amb sucre afegit, xocolata o altres cobertures, pastissos i galetes industrials fets amb farines refinades, greixos hidrogenats i additius, salses i adobs industrials com ara ketchup, maionesa o mostassa, embotits i altres carns processades com frankfurt, mortadel·la, hamburgueses, pizzes, lasanyes i altres plats preparats congelats o refrigerats.

Els efectes del consum d’aliments ultraprocessats poden ser perjudicials per a la salut. Segons diversos estudis, el consum habitual d’aquests aliments es relaciona amb una pitjor qualitat de la dieta i un major risc de patir malalties com la hipertensió, la diabetis, l’obesitat i alguns tipus de càncer. Per això, es recomana reduir el consum d’aquests productes i optar per una alimentació més saludable i equilibrada.

Per identificar si un aliment és ultraprocessat o no, es poden seguir alguns criteris. Per exemple, es pot mirar la llista d’ingredients i veure si té molts components artificials o additius que no són propis dels aliments frescos o mínimament processats. També es pot observar si el producte té un aspecte, un gust o una textura que no es corresponen amb l’aliment original, o si està dissenyat per a ser consumit sense cap preparació prèvia.

Els aliments ultraprocessats, són molt addictius. Ho diu un estudi de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge publicat al British Medical Journal.

Les dades són contundents: un 14% dels adults i un 12% dels menors estan enganxats a aquests aliments. Aquestes taxes d'addicció preocupen els experts, sobretot en nens i adolescents, i per això, els investigadors demanen regular els ultraprocessats.



Alguns exemples de productes que no són ultraprocessats són:

Aigua, llet, cafè o infusions sense sucre afegit, fruita fresca o seca sense sal ni sucre afegit, verdures i hortalisses fresques o congelades sense salses ni conservants, llegums secs o en conserva sense sal ni greixos afegits, arròs, pasta, quinoa o altres cereals integrals sense additius ni aromes artificials, pa integral amb farina de blat o altres cereals sense sucre afegit, formatges frescos o curats sense additius ni colorants, peix o carns fresques o congelades sense salmorra ni conservants.