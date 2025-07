Un dispositivo de ultrasonidos permite detectar meningitis en bebés sin punción lumbar

Un dispositivo de ultrasonidos de alta resolución ha demostrado gran precisión para detectar casos con sospecha de meningitis en recién nacidos y lactantes, lo que podría representar una alternativa no invasiva a la punción lumbar, el método diagnóstico tradicional. Con ultrasonidos de alta frecuencia aplicados a través de la fontanela, el aparato permite visualizar y analizar el líquido cefalorraquídeo y contabilizar los glóbulos blancos alrededor del cerebro y la médula. Ésta es la principal conclusión de un estudio internacional liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), en colaboración con hospitales de España, Mozambique y Marruecos.

La meningitis es una inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Cuando su origen es bacteriano o fúngico, puede ser mortal si no se diagnostica y trata precozmente. Incluso cuando se supera la enfermedad, pueden quedar secuelas graves como deterioro neurológico o trastornos cognitivos. A pesar de los avances médicos de las últimas décadas, la meningitis sigue siendo una amenaza grave para la salud infantil, especialmente en los países de renta baja y media, donde las dificultades para un diagnóstico precoz agravan su impacto.

Recién Nacido

Actualmente, el diagnóstico de la meningitis requiere una punción lumbar para obtener líquido cefalorraquídeo, que posteriormente se analiza en el laboratorio para detectar signos de inflamación, como un elevado recuento de glóbulos blancos. Se trata de una técnica invasiva, con riesgos asociados y importantes limitaciones prácticas. En los países de ingresos altos, se realiza de forma protocolaria incluso en casos de sospecha baja, lo que se traduce en un gran número de procedimientos “normales” y, por tanto, con un bajo rendimiento diagnóstico. En cambio, en los países de renta baja, la falta de recursos hace que la prueba apenas se realice, con el importante infradiagnóstico que esto comporta, o en muchos casos, diagnósticos empíricos a menudo poco precisos.

La alternativa: un dispositivo de ultrasonidos

El objetivo del estudio fue validar el dispositivo Neosonics, que utiliza ultrasonidos de alta frecuencia aplicados a través de la fontanela abierta del bebé --un espacio membranoso entre los huesos del cráneo, que todavía no se ha cerrado-- para visualizar y analizar el líquido cefalorraquídeo. Un algoritmo de aprendizaje profundo analiza las imágenes, visualiza y cuenta las células, y determina si existen signos inflamatorios compatibles con meningitis.

El estudio se llevó a cabo entre 2020 y 2023, e incluyó a más de 200 bebés de hasta 24 meses de los hospitales San Juan de Dios, La Paz y Quironsalud, además del Hospital Central de Maputo (Mozambique) y el Hôpn. "El dispositivo fue capaz de clasificar correctamente 17 de los 18 casos con meningitis y 55 de los 58 controles sin meningitis", explica Sara Ajanovic, investigadora en ISGlobal y autora principal del estudio. “Concretamente, detectó niveles elevados de glóbulos blancos en el líquido cefalorraquídeo con aproximadamente un 94% de sensibilidad y un 95% de especificidad”.

El nuevo dispositivo --rentable, portátil y fácil de utilizar-- no solo permitiría reducir el número de punciones lumbares, sino que también podría utilizarse en pacientes clínicamente inestables, donde la punción está contraindicada. "La introducción de una herramienta no invasiva podría reducir el uso innecesario de antibióticos, prevenir complicaciones asociadas a la punción lumbar, y mejorar tanto el diagnóstico precoz como el seguimiento no invasivo de la respuesta al tratamiento", explica Quique Bassat, director general de ISGlobal, investigador ICREA y autor senior del investigador.

La validación de Neosonics representa un primer paso hacia su futura incorporación en la práctica clínica. Paralelamente, otros estudios coordinados por ISGlobal exploran el potencial de integrar la inteligencia artificial (IA) con tecnología de ultrasonidos para optimizar la interpretación de los resultados. Gracias al uso de algoritmos avanzados, la IA permite analizar métricas de imagen y detectar patrones de textura asociados a la presencia de células inflamatorias en el líquido cefalorraquídeo, lo que mejora la capacidad diagnóstica del sistema en casos de meningitis infantil.