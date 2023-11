Com han de ser els menús dels menjadors escolars

En els menjadors escolars cal garantir una alimentació saludable, equilibrada i sostenible per als infants. Segons Roser Martí, Presidenta del Col.legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya ( CODICUNAT) .Una nutrició adequada és un dret fonamental de tots els infants i les entitats que ofereixen servei de menjador escolar s´ha de garantir . El dinar és un dels àpats més importants del dia, que hauria d’aportar el 35% d’energia, per això s’ha d’anar amb molta cura a l’hora de programar els menús per als infants. Una alimentació saludable manté el funcionament òptim de l’organisme, garantint un creixement i desenvolupament adequat i un bon estat fisiològic al llarg de la vida, reduint el risc de patir malalties. Per tal que es puguin donar aquestes condicions, una alimentació saludable ha de ser suficient, completa, variada i equilibrada, però també adaptada a les característiques individuals, satisfactòria i atractiva, segura, sostenible i assequible. Tenim la sort de viure en un territori amb una de les dietes més saludables del món. Segons la ciència, la dieta mediterrània és un model alimentari excel·lent per a la salut perquè és variat, basat principalment en productes frescos, locals i de temporada. L’alimentació mediterrània pot ajudar a prevenir obesitat, malalties cardiovasculars, càncers i depressions, entre d’altres problemes de salut.

A Catalunya, la certificació Amed identifica els serveis d’alimentació que segueixen els criteris de la dieta mediterrània

A més a més, el consum de llegums com a font de proteïna vegetal, ja que aporten molts beneficis per a la salut i el seu cultiu produeix menys emissions de gasos d’efecte hivernacle i menys consum d’aigua que la producció de proteïna animal.

Els cereals integrals són aquells que no han estat sotmesos a un procés de refinament i conserven totes les vitamines i minerals, així com la fibra present a les capes exteriors de la baina del cereal.

Tan el peix blau com el blanc tenen molta presència a la cuina mediterrània. Són aliments molt saludables; rics en proteïnes d’alt valor biològic, greixos poliinsaturats, vitamines i minerals.

El menú del menjador i el de casa s’han de complementar de manera que el peix estigui present en 2 o 3 àpats a la setmana.

Es recomana menjar poca carn vermella i processada . S’han d’afavorir aliments frescos, de temporada i preferiblement ecològics per un major aprofitament dels nutrients, i la sal ha de ser iodada per evitar les carències en iode habituals al nostre territori. Procurar que hi hagi una bona varietat, tant d’aliments com de colors i de tipus de preparacions i presentacions al menjador escolar pot afavorir el creixement i el desenvolupament dels infants, així com el procés d’aprenentatge d’hàbits i de diversificació alimentària, i ajudar-los a identificar l’àpat i el seu entorn com un procés agradable i satisfactori.

El consum diari de làctics ha de ser preferiblement en forma de làctics fermentats (com el iogurt) o formatges, preferiblement formatge fresc o formatges tendres, els quals contenen una menor quantitat de greix. També volem fer èmfasi en què cal reduir el consum de sucre afegit als iogurts.

L´’aigua s’hauria de presentar com la principal font d’hidratació, essent necessari que els infants consumeixin aproximadament un litre i mig d’aigua diaris .

En contraposició, s’han de limitar al màxim aquelles begudes que presenten una alta concentració en sucres, però baixa en nutrients, com és el cas dels refrescos ensucrats o els sucs de fruita i batuts industrials.