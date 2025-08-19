Catalunya sale de la alerta máxima por riesgo de incendios y se reabren parques naturales

La Generalitat de Catalunya ha desactivado en la madrugada de este martes la alerta del Plan especial de emergencias por incendios forestales de Catalunya (Infocat) después de experimentar una mejora del riesgo de incendio generalizada en el territorio.

De esta forma, se levantan las restricciones vigentes desde el sábado ante la activación del nivel 4 del Pla Alfa de Agents Rurals por riesgo extremo de incendios en más de un centenar de municipios, que supuso el aumento de efectivos de los cuerpos operativos y la restricción a espacios naturales en varios puntos del territorio.

Según Protecció Civil, en estos momentos ningún municipio se encuentra en el nivel 4 del Plan Alfa ni tampoco en el 3, relativo al riesgo muy alto de incendios, por lo que los espacios naturales quedan abiertos de nuevo.

empiezan a bajar las temperaturas

Después de quince días consecutivos de calor intensa, a partir de este martes van a empezar a bajar las temperaturas. No en todas las zonas de la misma manera ni a la misma velocidad. En puntos de montaña el termómetro ha bajado hasta diez grados pero habrá que esperar unos días para que el descenso sea más generalizado. Todo apunta a que después de tanto calor, tengamos temperaturas más bajas de lo habitual en un mes de agosto.

En zonas como el interior de Cataluña, las noches podrían ser más frescas, con mínimas por debajo de los 15°C. Un alivio, sin duda, después de muchas noches sin dormir.

Ahora lo que más preocupa son las precipitaciones, que pueden ser intensas en algunas zonas, y que pueden provocar el aumento del caudal de ríos y rieras. Pueden venir acompañadas de tiempo violento. Protección Civil pide mucha precaución a la hora de circular y se ha activado la alerta del Plan Inuncat, ante la posibilidad de inundaciones.

Barcelona desactiva el plan básico de emergencia y el protocolo por ola de calor

El Ayuntamiento de Barcelona ha desactivado el plan básico de emergencia municipal y el protocolo por ola de calor, que estaban activos en fase de alerta desde el pasado 16 de agosto, ante la previsión de superar los 34, 2 grados en la ciudad. Mientras ha durado esta alerta, el Ayuntamiento ha realizado tareas de información, seguimiento y control de las personas en situación de vulnerabilidad a través de los servicios de teleasistencia, atención domiciliaria y de los centros de servicios sociales. En algunos casos, se activaron medidas para evitar que las personas con más riesgo salieran a la calle en las horas de más calor.