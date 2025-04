Barcelona habilitará por el apagón los polideportivos de Can Ricart, de la Estación del Norte y de Can Dragó para pasar la noche y reforzará la seguridad policial

El Ayuntamiento de Barcelona habilitará, como mínimo, tres polideportivos para aquellas personas que tengan que quedarse en la ciudad por el apagón eléctrico.

En concreto, serán los de Can Ricart, junto a la estación de Plaça Catalunya, el de la estación del Nord, junto a Arc de Triomf, y el de Can Dragó, cerca de Fabra i Puig.

Así lo ha explicado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quien ha dicho que trabajan para abrir más espacios.

El alcalde ha apuntado que un tercio de la ciudad ya ha recuperado la electricidad, pero ha pedido a los ciudadanos que se queden en casa y eviten los desplazamientos que no sean urgentes.

También ha dicho que se reforzarán los efectivos policiales, que doblarán los turnos para garantizar la seguridad cuando anochece. Las comisarías estarán abiertas 24h para atender las necesidades y emergencias de la ciudadanía.

Collboni ha explicado que el consistorio ha convocado al comité de emergencias este mediodía, tras la confirmación del apagón, y que en torno a la una ya se había constituido.

Así, cifró que más de un tercio de la ciudad ya ha recuperado la electricidad esta tarde, y que en estas zonas el alumbrado funcionará con normalidad cuando llegue la noche.

Ahora bien, advirtió de que algunas partes de la ciudad no recuperarán la luz antes de que oscurezca y pidió a los ciudadanos que eviten los desplazamientos. "Recomendamos que se minimice al máximo la movilidad. Si no es imprescindible, que no se marchen de casa", ha remarcado.

El alcalde también ha explicado que son conscientes de que muchas personas que trabajan en Barcelona no podrán volver a su casa, si viven fuera de la ciudad, por el paro de los servicios ferroviarios.

Por eso, ha detallado que el Ayuntamiento ha habilitado tres polideportivos para pernoctar: el de Can Ricart, el de la estación del Nord y el de Can Dragó, todos cerca de estaciones de tren. Collboni ha dicho que de momento son los únicos equipamientos "confirmados", pero que trabajan para conseguir más espacios.

Así, argumentó que han tenido mucho tiempo para preparar estos polideportivos y que no podrán garantizar que haya camas para todos, pero sí un techo donde pasar la noche y aseos.

refuerzo de la Seguridad

En cuanto a la seguridad, Collboni ha asegurado que esta noche reforzarán los dispositivos, tanto de la Guardia Urbana como de los Mossos d'Esquadra, y que harán dobles turnos para garantizar el orden en la capital catalana.

Patrullarán "especialmente" en las zonas oscuras, donde no haya luz, ya través de la megafonía de los vehículos, un sistema que hasta entonces no había tenido que utilizarse.

Los cuerpos de seguridad, pues, se comunicarán con la población a través de la megafonía en zonas oscuras y se les informará de los criterios e instrucciones que deben utilizar.

"Queremos que todo el mundo se sienta acompañado y tranquilo" ha subrayado Collboni, que también ha dicho que las comisarías de la ciudad permanecerán abiertas toda la noche para atender cualquier petición o emergencia.

El alcalde también ha garantizado la protección de los comercios que no podrán cerrar las persianas esta noche por el apagón, así como para los que carecen de cámaras de vigilancia.

Según ha matizado el alcalde, los cuerpos de seguridad son "conscientes" de las zonas donde deben actuar y patrullarán a lo largo de la noche para garantizar su seguridad.

medios de transporte

Sobre el transporte, Collboni ha dicho que actualmente un 30% del servicio de metro se ha restablecido y que el objetivo del Ayuntamiento es que todo el mundo pueda volver a casa.

También resaltó el papel que han tenido los autobuses durante el apagón, uno de los pocos transportes que ha podido funcionar.

De hecho, Collboni ha dicho que esta noche hay cerca de 900 autobuses circulando para seguir garantizando la movilidad urbana. "Estamos especialmente centrados en la conectividad del transporte público", ha apuntado.

los bomberos de barcelona intervienen 152 veces

Aparte, el alcalde ha cifrado que desde esta mañana los Bomberos de Barcelona han realizado 152 intervenciones para ayudar a personas que habían quedado encerradas en ascensores o que debían salir de las estaciones de metro, entre otras problemáticas. Y ha agradecido a los ciudadanos de Barcelona su "responsabilidad y civismo" a lo largo del apagón.