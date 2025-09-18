Aumentan los envíos de droga procedente de Tailandia: 180 kilos de cogollos de marihuana intervenidos en el último año en el Aeropuerto de Barcelona

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de El Prat a ocho personas en siete intervenciones distintas realizadas durante los meses de agosto y septiembre de 2024, y enero, febrero, mayo y julio de 2025. Es un número elevado, al ser una nueva ruta de envío de drogas que ya requiere la atención policial en el Aeropuerto del Prat.

En total, se han intervenido 180 kilos de cogollos de marihuana tailandesa envasada al vacío. Las detenciones se han realizado a raíz de controles aleatorios que tienen por objetivo detectar a personas que transportan drogas en los llamados 'vuelos calientes'.

Una de las causas que delataron a los primeros viajeros que transportaban droga en su equipaje, fue el nerviosismo de los mismos y las incongruencias sobre el motivo real de su desplazamiento y llegada a Barcelona. Estas pistas condujeron al posterior registro de sus pertinencias y a localizar a la droga y a la detención de los conocidos como "mulas".

La primera intervención de marihuana procedente de Tailanda en el aeropuerto catalán, se produjo en el mes de agosto del año pasado. Una mujer que llegaba de Bangkok a través de Doha, llevaba 16,6 kilos de cogollos en el equipaje envasados al vacío y fue detenida por tráfico de drogas.

Uno de los viajeros DETENIDOS LLEVABA 40 KILOS DE DROGA EN SUS MALETAS FACTURADAS

A raíz de este descubrimiento, que la vía de Tailandia podía ser utilizada por las organizaciones criminales, la policía intensificó los controles y las inspecciones de estos vuelos. En pocas semanas, los agentes detuvieron otro viajero que llevaba 18,8 kilos de marihuana en paquetes similares a los anteriores.

El modus operandi era el mismo, y las investigaciones policiales identificaron al responsable de los envíos, una persona con antecedentes por tráfico de drogas, que también fue detenida.

A pesar de esta detención clave, la policía aumento aún más los controles en esta ruta y por lo general de los vuelos que tuvieran como origen Tailandia.

El pasado mes de enero fue detenido otro pasajero, al que se encontraron 40 kilos de droga en dos maletas facturadas. En febrero dos ciudadanos que viajaban juntos fueron detenidos, aunque fingieron que no se conocían.

Se les intervinieron 22,6 kilos y 22,7 kilos de marihuana respectivamente. Uno de ellos era menor y fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores de Barcelona.

En mayo de 2025 fue detenido un hombre que llegaba desde Bangkok vía Hong Kong, con 32,2 kilos de marihuana, y la última detención fue el pasado mes de julio, con un viajero con 32,2 kilos, que volaba con escala en Abu Dabi.

Del total de las 8 personas detenidas, 4 de ellas ingresaron en la cárcel, por tràfico de drogas.