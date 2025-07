Así fue el último concierto de Ozzy Osbourne y Black Sabbath

Black Sabbath, uno de los grupos sin los que no se entendería la historia del rock y lo heavy, que ha vendido más de 75 millones de de discos en todo el mundo a lo largo de su historia, el grupo liderato por Ozzy Osbourne... dijeron adiós a los escenarios en un concierto en Birmingham que no decepcionó nadie.

Desde el Villa Park, y rodeados de una increíble representación de amigos del Rock, la historia concierto, que llevaba por título "Back tono the Beginning", fue la despedida definitiva de la icónica banda de heavy metal. Sus fundadores, Ozzy Osbourne, Tony Lommi, Geezer Butler y Bill Ward, tocaron juntos por primera vez desde el 2005. Y no estuvieron solos. El listado de artistas invitados fue estelar: Tool, Metallica, Slayer, Pantera, Alice in Chains, Billy Corgan, Guns Roses, Steven Tyler y los miembros vivos de Soundgarden, todos ellos haciendo algún tema propio y alguna versión de Black Sabbath o de Ozzy en solitario.

Después de una jornada musical épica, Black Sabbath salieron al escenario al poco de las 21.00, y fueron recibidos por sirenas antiaéreas y luces rojas anunciando su llegada. Los primeros acuerdos de "War Pigs" llenaron el escenario y fue entonces cuando apareció Ozzy sentado a un trueno con alas. El grupo interpretó cuatro canciones de sus dos primeros álbumes: "Iron Man", "N.I.B" y "Paranoid", que cerró el concierto, momento en el que Ousbourne se dirigió al público para decir: "Es la última canción de la historia. Vuestro espaldarazo nos ha permitido vivir una vida increíble. Gracias de todo corazón".

Antes del show de Black Sabbath, Ozzy había hecho su último concierto en solitario, también con un set de solo cinco canciones.