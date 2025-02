Apicultores denuncian miel sospechosa de ser fraudulenta: ¿Cómo saber si es auténtica?

Según una investigación de la Comisión Europea, un 46% de las mieles importadas que circulan por Europa son sospechosas de ser fraudulentas. Ante este elevado porcentaje.

¿Qué piden los apicultores?

Para controlar los sucedáneos o las mieles rebajadas con jarabes que llegan al mercado, los apicultores quieren que "haya más controles en aduanas y que haya un laboratorio en el ámbito europeo para poder detectar estos fraudes", tal como reclama Josep Maria Llorens, Jefe sectorial de apicultura de las JARC.

Abejas en plena producción

Los almacenes llenos de miel

"España es el primer productor de miel de Europa y la calidad de nuestro producto es buenísima", relata Llorens. Pero, a raíz de las importaciones de miel fraudulenta, muchos apicultores locales tienen un montón de miel de calidad a los almacenes que no pueden vender porque "entra mucha miel de una calidad y un precio muy inferior".

Los cultivos y las abejas

Por otro lado, también recuerda que el trabajo de polinización de las abejas es necesario para mantener los cultivos: "Si no hay abejas a los cultivos, no habrá manzanos ni melocotonero ". El sector amenaza con más acciones de protesta si no hay un cambio en la regulación que proteja mejor los productores europeos.

LA miel tiene muchas propiedades beneficiosas para la salud

¿ Cómo podemos saber si estamos comprando una miel auténtica?

La etiqueta

Lo primero en que nos tenemos que fijar es en la etiqueta. En la miel que no está mezclada con jarabe de glucosa o fructosa, dice "100% miel".

"El consumidor muchas veces no sabe qué consume. Hay casas que hacen trampas y a la etiqueta ponen 'edulcorando con miel'", denuncia Josep María Llorens.

En cuanto al origen, la normativa establece que, cuando una miel se haya elaborado a partir de mieles de diferente procedencia, se tendrá que indicar en el etiquetado el país o países de origen. Y si proviene de un único país, también es obligatorio indicarlo en la etiqueta. Así, la miel "100% española" o "100% nacional" se puede identificar de manera clara.

El precio

Otro indicador es el precio: los apicultores aseguran que hay que desconfiar de las mieles que valen alrededor de 5 o 6 euros el kilo. "Si es solo miel, es muy difícil que a este precio pueda ser rentable". Una miel buena suele estar entre los 10 o 11 euros el kilo como mínimo,

Comprobación con vinagre o con calor

Una vez la tenemos en casa, una manera de comprobar si estamos ante una miel 100% natural es poner encima un poco de vinagre. "Si hay un porcentaje de glucosa o fructosa, hará una pequeña efervescencia. Si no la hace, es que es miel de origen 100% floral", subraya.

Otra prueba sería el calor. Si la miel se calienta y se pone una llama encima, podría llegar a salir llama de la misma miel. "Porque si es auténtica, tiene una gran cantidad de combustible".

Las abejas son esenciales para el equilibrio del ecosistema

¿La densidad y la calidad tienen algo a ver?

Los apicultores destacan que las mieles que tienen un envase que permite servirla a gotas han sido pasteurizadas o tratadas para evitar que los azúcares cristalicen. Es decir, si va en este tipo de envase, no estamos ante una miel cruda y completamente natural y, por lo tanto, tampoco tendrá todas las propiedades de la miel.

"Nuestra miel nunca la encontraremos en este formato, porque simplemente sale de la colmena y se hace el centrifugado" antes de envasarla.

¿Cómo evitar que la miel natural cristalice?

En un inicio, la miel, cuando se saca de la colmena, es fluida. "Si no queremos que se dé la cristalización, tenemos que pensar que los azúcares empiecen a ligar a los 16 grados de temperatura", expone el apicultor.

Por eso, mujer un truco: "Ponerla a la nevera acabada de comprar, cuando todavía está fluida, para evitar que esté por encima de 16 grados y se mantenga fluida y no se liguen los azúcares."

¿Y qué hacemos si ya ha cristalizado?

En este caso, si queremos que vuelva a estar fluida, se tendría que calentar, al baño María, por ejemplo. Ahora bien, el abejero no lo recomienda porque entonces la miel cruda pierde propiedades.