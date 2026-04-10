Alerta en Cataluña: vuelve a la calle el asesino que reincide cada vez que sale de prisión

Los Mossos d’Esquadra han encendido todas las alarmas ante la inminente salida de prisión de uno de los asesinos más peligrosos de Cataluña. Se trata de Dino Marcello Miller, un criminal con un largo historial delictivo que incluye dos asesinatos, un intento de homicidio y múltiples atracos violentos. Su liberación, procedente del centro penitenciario de Ponent, está prevista para el próximo jueves 16 de abril. Ante este hecho, la propia Fiscalía ya ha advertido formalmente del elevado riesgo de reincidencia que representa. Por ello, ha solicitado a la policía catalana que lo someta a una estrecha vigilancia, al menos durante sus primeras semanas en libertad, para prevenir una nueva escalada delictiva.

Un historial delictivo marcado por la reincidencia

La preocupación de las autoridades no es infundada, ya que la carrera criminal de Miller es una trágica sucesión de delitos graves que se repite de forma sistemática cada vez que recupera la libertad. Fue condenado originalmente a 60 años de cárcel por unos hechos ocurridos a finales de la década de los 80. Durante aquel periodo, mató a puñaladas a un joven en una discoteca de Barcelona y, posteriormente, abatió de un tiro a un agente de policía que trató de detenerle tras cometer un atraco a un banco. A esa elevada pena se le sumaba también un intento de homicidio y el asesinato de un expolicía, un crimen que según él fue por encargo.

A pesar de la gravedad de sus crímenes y la larga condena impuesta, solo cumplió 20 años de prisión. Tras su primera salida de la cárcel, demostró su incapacidad para reinsertarse en la sociedad de la forma más contundente posible: tardó apenas cuatro meses en volver a delinquir. Este patrón de comportamiento se ha convertido en una peligrosa constante en su historial, generando una enorme inquietud cada vez que finaliza una de sus condenas.

La última detención: dos atracos en una semana

La historia más reciente se repitió hace cuatro años, siguiendo exactamente el mismo guion. En diciembre de 2020, Miller salió de nuevo en libertad y, una vez más, la junta de tratamiento de la cárcel advirtió en sus informes del peligro que suponía su puesta en la calle. Dichos informes técnicos señalaban de manera explícita que no se había rehabilitado ni había mostrado interés en participar en los programas de reinserción ofrecidos en el centro penitenciario. El riesgo, como apuntaban los expertos, era claro e inminente.

Mossos d`Escuadra Imagen de los Mossos

Los pronósticos, lamentablemente, no se equivocaron. En abril de 2021, tan solo cuatro meses después de volver a pisar la calle, Dino Marcello Miller reincidió. En menos de una semana, cometió dos atracos a punta de pistola en sendos supermercados, actuando en ambos casos con gran violencia. La situación generó una nueva y compleja investigación por parte de los Mossos d'Esquadra, que finalmente culminó con su localización y detención en Lleida. Desde la Fiscalía alertan de que este patrón puede volver a ocurrir, y lo resumen en una frase contundente: "la historia puede repetirse por tercera vez".

La historia puede repetirse por tercera vez""

Máxima alerta ante una libertad inminente

Ahora, con su inminente salida del centro penitenciario de Ponent, la Fiscalía ha vuelto a dar la voz de alarma de manera oficial. El Ministerio Público ha solicitado formalmente a los Mossos d'Esquadra que se implemente un dispositivo de vigilancia especial y exhaustivo sobre Miller, concentrado, al menos, en sus primeras semanas en libertad. El objetivo principal es tratar de anticiparse a sus movimientos y evitar que, por tercera vez en su historial, su excarcelación se traduzca en una nueva oleada de delitos violentos que ponga en riesgo a la ciudadanía.

Tanto las fuerzas de seguridad como la sociedad contienen la respiración ante la liberación de un hombre cuyo historial delictivo demuestra una clara y peligrosa incapacidad para vivir dentro de la ley. La gran incógnita que se plantea ahora es si, en esta ocasión, el patrón de reincidencia se romperá o si, por el contrario, Cataluña deberá enfrentarse de nuevo a la violencia de Dino Marcello Miller. La vigilancia policial en los próximos días será clave para intentar evitar el peor de los desenlaces.