50 años de un disco mítico: "A night at the Opera", de Queen

La legendaria banda británica Queen celebra el 50 aniversario de su emblemático álbum "A Night at the Opera" con reediciones especiales en vinilo. Lanzado originalmente en noviembre de 1975, este disco marcó un hito en la carrera de la banda, consolidando su legado como uno de los grupos más innovadores de la historia del rock.

El álbum se reeditará en vinilo transparente con etiquetas doradas el 17 de octubre en todo el mundo, excepto en el Reino Unido, donde estará disponible el 18 de octubre. El icónico sencillo "Bohemian Rhapsody" también tendrá su propia reedición el 31 de octubre en vinilo azul transparente de 7 y 12 pulgadas, disco ilustrado de 12 pulgadas y casete azul.

"A Night at the Opera" fue un álbum crucial para Queen, ya que les abrió las puertas del mundo y les permitió alcanzar nuevas alturas artísticas y comerciales. Según Brian May, guitarrista de la banda, "A Night at the Opera fue un álbum muy importante para nosotros. Nos abrió el mundo". Roger Taylor, batería, añade que "estábamos en la cima de nuestra confianza. Sentíamos que no había nada que no pudiéramos hacer, y eso se refleja en el álbum".

"Bohemian Rhapsody" es uno de los sencillos más emblemáticos de Queen, y su legado ha trascendido generaciones. La canción pasó nueve semanas en el número 1 en el Reino Unido y ha sido votada como la mejor canción de todos los tiempos en varias ocasiones. En 2004, fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy y, en 2022, fue seleccionada para su preservación en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de EE. UU.

Las reediciones estarán disponibles en todo el mundo, excepto en Estados Unidos, donde serán lanzadas a través de Hollywood Records. Los fans de Queen podrán disfrutar de estas reediciones especiales y revivir la música que definió a una generación.