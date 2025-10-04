UdL en Rècord: L'Interès per Estudiar a la Universitat de Lleida Es Dispara un 26% en Tres Anys. 725 Anys d'Excel·lència
El rector Jaume Puy ho veu com un "reconeixement" a l'esforç i la utilitat de la institució al territori. Aquest augment reflecteix la vitalitat d'un centre amb 725 anys d'història.
Lleida - Publicado el
4 min lectura
Un Creixement Constant i Sostenible: El 'Bon Moment' de la UdL
L'ecosistema acadèmic català està en constant moviment, però poques institucions poden presumir d'un increment tan significatiu en la preferència dels futurs universitaris com la Universitat de Lleida (UdL). El seu rector, Jaume Puy, va destacar en l'acte d'inauguració del nou curs acadèmic 2025-2026 una dada reveladora: el nombre d'aspirants que escullen la UdL com a primera opció per als seus estudis ha crescut de forma sostinguda, acumulant un augment notable del 26% en tan sols tres anys. Això suposa un ritme de prop del 10% per curs, una xifra que indica un clar dinamisme i una percepció positiva de l'oferta formativa del centre.
Aquesta tendència a l'alça, subratlla Puy, és un “reconeixement” tangible a la feina feta, un esforç continuat de la institució per ser “útils en el nostre territori i la nostra societat”. La UdL, hereva de l'històric Estudi General, viu un “bon moment” que, tot i no traduir-se en un increment directe en el nombre total d'estudiants –que es manté estable–, sí que s'evidencia en l'augment de les notes de tall per accedir als seus graus més demandats. Aquesta darrera conseqüència confirma un increment en la qualitat dels estudiants que accedeixen a les aules lleidatanes, tot i la limitació de places actual. L'acte d'inauguració va servir, a més, com a punt central de la commemoració del 725è aniversari de l'Estudi General de Lleida, la fita fundacional de l'actual universitat, marcant un curs acadèmic ple de significat històric i projecció futura.
Full de Ruta per a l'Expansió i Modernització
Malgrat l'estabilitat en el nombre d'alumnes, el rector Jaume Puy no ha deixat de banda l'ambició per al futur. Ha assenyalat que, amb "algunes remodelacions" i ajustos en les infraestructures, la UdL podria tenir capacitat per acollir fins a 3.000 estudiants addicionals. Aquesta visió expansiva es tradueix en plans concrets per ampliar tant l'oferta de places com la diversificació docent.
Entre les propostes més destacades, hi ha l'ampliació de places en els anomenats graus STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques), especialment en els títols de l'Escola Politècnica Superior, una àrea clau per a la innovació i el desenvolupament. A més, es planteja una expansió geogràfica i temàtica cap al campus d'Igualada, amb la posada en marxa d'estudis de Dret i la possibilitat que aquest centre aculli estudiants dels darrers cursos de Medicina, reforçant així la connexió amb el sistema sanitari i judicial de la regió.
Pel que fa a les necessitats d'equipaments, el rector ha estat clar i contundent. Ha insistit en la urgència de disposar de noves instal·lacions vitals com un servei d'urgències a l'hospital de serveis veterinaris, una granja de vaques per a estudis d'agronomia, i un nou edifici de Ciències de la Salut a Lleida, projectes que ja compten amb el suport de les institucions implicades. Altres punts estratègics inclouen potenciar les modernes instal·lacions del Magical i rehabilitar el seu entorn al Parc de Gardeny. Aquest conjunt d'iniciatives busca garantir que la infraestructura de la universitat estigui a l'altura de l'interès creixent que genera.
L'Estudi General: Set Segles de Vocació Universalista
L'emoció del nou curs acadèmic s'ha barrejat amb la solemnitat de la història en la commemoració dels 725 anys de l'Estudi General. L'acte inaugural va comptar amb la lliçó magistral de Juan María Pemán, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Saragossa i exprofessor de la UdL, que va oferir una fascinant anàlisi del primer estatut del centre, que data de l'any 1300.
Pemán va destacar que aquest document fundacional ja reflectia l'esperit que perdura avui a la UdL, especialment la seva "vocació" d'estudi i la seva actitud "universalista". Els estatuts originals regulaven minuciosament l'organització interna, l'activitat acadèmica i les normes de conducta d'una "estructura corporativa" que ja oferia estudis amb "validesa general en tota la cristiandat", incloent-hi Dret civil i canònic, Medicina, Filosofia i Teologia. L'eix central d'aquella regulació era, segons el ponent, la fixació de "regles clares per a evitar els conflictes" i mecanismes per "preservar la pau acadèmia". Una mostra curiosa de la seva detallisme era que fins i tot s'incloïen instruccions sobre la neteja de les aules o a qui podien convidar a menjar els estudiants.
A títol personal, l'inici d'aquest curs marca la darrera etapa de Jaume Puy al capdavant de la UdL. Ha qualificat el curs com a "especial", ja que suposa un "any de canvi de govern" a la instituitat. El rector, però, ha assegurat que afronta el seu últim període amb “la mateixa il·lusió” amb què va accedir al càrrec, abans de tornar al seu despatx acadèmic fins a la seva jubilació. El llegat d'un creixement significatiu en l'interès per la Universitat de Lleida en els darrers anys sens dubte serà un dels punts forts del seu mandat.