El “shock de trasplante”: por qué muchas plantas se debilitan o mueren al cambiar de maceta

Cambiar una planta de maceta es una práctica habitual para favorecer su desarrollo, pero en muchas ocasiones este proceso provoca justo el efecto contrario: hojas marchitas, pérdida de vigor o incluso la muerte de la planta. Este fenómeno se conoce como “shock de trasplante”, una reacción fisiológica causada por el estrés que sufre el vegetal al enfrentarse a un entorno diferente.

Durante el trasplante, las raíces experimentan una alteración brusca en sus condiciones de humedad, espacio y nutrientes, lo que puede afectar a su capacidad para absorber agua y sostener el crecimiento. Por ello, reducir el estrés al máximo es fundamental para garantizar el éxito del proceso.

Uno de los pasos más importantes antes del trasplante es regar la planta el día anterior, ya que esto ayuda a mantener el cepellón compacto y facilita su extracción sin dañar las raíces. También resulta aconsejable realizar el cambio en momentos de menor temperatura, como primeras horas de la mañana o al atardecer.

Elegir una maceta adecuada es igualmente esencial. Un recipiente demasiado grande puede retener más agua de la necesaria, generando un ambiente propicio para la pudrición radicular. Lo ideal es aumentar solo ligeramente el tamaño respecto al contenedor anterior.

Durante la manipulación, es fundamental tratar la planta con suavidad y evitar tirar del tallo. Golpear ligeramente la maceta o presionar sus laterales permite liberar el cepellón sin causar daños estructurales. Asimismo, las raíces no deben permanecer expuestas al aire o al sol durante largos periodos, ya que son extremadamente sensibles.

El uso de un sustrato ligero, con buena aireación y drenaje eficiente, facilita la adaptación al nuevo entorno. Asegurar que la maceta disponga de orificios en la base y, si es necesario, añadir una capa de grava o piedras, ayuda a prevenir la acumulación excesiva de agua.

Tras completar el trasplante, un riego abundante inicial permite asentar la tierra alrededor de las raíces, pero posteriormente es importante moderar la frecuencia. El exceso de agua constituye una de las causas más frecuentes de deterioro en esta etapa.

Durante los primeros días, mantener la planta en un lugar con luz indirecta y protegido del sol directo favorece su recuperación. También es recomendable evitar el uso de fertilizantes durante al menos varias semanas, ya que pueden provocar quemaduras en las raíces jóvenes.

Algunos signos alertan de un trasplante incorrecto, como hojas amarillentas, bordes secos o inestabilidad en la maceta, síntomas que indican que la planta no ha logrado adaptarse adecuadamente.

El shock de trasplante es una respuesta natural ante un cambio significativo, pero con cuidados apropiados, manipulación delicada y un control adecuado del riego, las plantas pueden superar este proceso y continuar creciendo de forma saludable.