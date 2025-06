Mollerussa reforça la seguretat estival amb patrullatges mixtos de Policia Local i Mossos d'Esquadra

Mollerussa intensifica la vigilància amb patrullatges conjunts per frenar les conductes incíviques

A partir d’aquest mes de juny i fins a mitjans de setembre, agents de la Policia Local de Mollerussa i dels Mossos d’Esquadra realitzaran patrullatges mixtes per combatre les actituds incíviques pròpies de l’estiu. L’operatiu, que compta amb dos agents de cada cos en horari vespertí i nocturn, té com a objectiu reduir les molèsties per soroll, consum de drogues i tinença d’armes blanques, així com vetllar pel compliment de les ordenances municipals.

L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha explicat que la iniciativa respon a una petició de l’Ajuntament per millorar la "percepció de seguretat" durant els mesos en què la ciutadania passa més temps als espais públics. "Aquesta certa tolerància durant les vacances no t’eximeix de complir les mateixes responsabilitats que la resta de l’any", ha remarcat Solsona.

Un operatiu consolidat que busca l’equilibri entre diversió i convivència

Els patrullatges conjunts es duen a terme des de fa cinc anys, amb l’objectiu de "donar sensació de seguretat" i evitar situacions que puguin alterar la tranquil·litat dels veïns. Salvador Tuxans, sergent en cap de la Policia Local, assenyala que es tracta de trobar un "equilibri" entre el dret a gaudir dels espais públics i el dret al descans dels residents.

Segons Roderic Moreno, inspector i cap de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) Pla d’Urgell – Garrigues, la col·laboració entre els dos cossos policials permet "actuacions més efectives", ja que es poden abordar tant les infraccions regulades per les ordenances municipals (competència de la Policia Local) com les infraccions penals (on actuen els Mossos).

Anna Berga Agents dels Mossos i de la Policia Local de Mollerussa parlen amb un grup de joves.

Les infraccions més freqüents a l’estiu: drogues, sorolls i negligències urbanes

L’increment de l’oci nocturn durant l’estiu comporta un augment de certes infraccions. Moreno destaca el consum i tinença de drogues, especialment entre menors, així com la presència d’armes blanques. D’altra banda, la Policia Local s’encarrega d’incidències com:

Sorolls molestos en horari nocturn.

en horari nocturn. Deixalles fora dels contenidors .

. Excrements d’animals no recollits .

. Circulació temerària en patinets elèctrics.

Aquestes actuacions no només pretenen reduir les molèsties, sinó també conscienciar la ciutadania sobre la importància del respecte a les normes de convivència.

Una estratègia preventiva per a un estiu més segur

L’operatiu no només té un caràcter sancionador, sinó també preventiu. La presència policial en horari de major risc (vespre i nit) busca dissuadir conductes incíviques abans que es produeixin. A més, la col·laboració entre cossos policials permet una resposta més ràpida i coordinada davant qualsevol incidència.

El consistori espera que aquesta mesura, juntament amb la sensibilització ciutadana, contribueixi a millorar la qualitat de vida a Mollerussa durant els mesos d’estiu.