Lleida registra un augment del 4,5% en la criminalitat al primer trimestre: furts i tràfic de drogues en alça

Lleida - Publicado el 16 may 2025, 09:00

La criminalitat a Lleida (2025 vs. 2024)

El balanç de criminalitat publicat pel Ministeri de l’Interior revela que Lleida ha registrat 2.119 fets delictius en el primer trimestre de 2025, xifra que representa un increment del 4,5% respecte al mateix període de l’any passat. Aquests nombres reflecteixen tendències dispars segons el tipus de delicte, amb augments significatius en algunes àrees i descensos notables en d’altres.

Furts: la delictiva més freqüent

Els furts continuen sent la principal preocupació per als lleidatans, amb 577 casos registrats, un 1,4% més que en 2024. Aquesta tipologia, que inclou robatoris sense violència, segueix essent un repte per a les forces de seguretat, especialment en zones urbanes amb alta concentració comercial.

Tràfic de drogues: l’augment més alarmant (466%)

El tràfic de drogues és l’àmbit que més ha crescut en termes percentuals, passant de 3 a 17 casos, un increment del 466%. Aquesta xifra suggereix un possible canvi en les dinàmiques del crim organitzat a la regió o un major enfocament policial en aquest tipus de delictes.

Violència i robatoris: dades contradictòries

Robatoris amb violència i intimidació : Han pujat un 8,6% , amb 88 casos registrats.

: Han pujat un , amb registrats. Robatoris amb força en domicilis i establiments: Han caigut un 40%, amb 88 fets, una baixada significativa que pot reflectir millores en les mesures de seguretat privada.

Delictes sexuals: reducció global, però augment en agressions greus

Els delictes contra la llibertat sexual a la ciutat han disminuït un 32% (15 casos), destacant la reducció d’un 30% en agressions sexuals (de 10 a 7). No obstant, a tota la demarcació de Lleida, les agressions amb penetració han augmentat un 31,3% (de 16 a 21), una dada preocupant que requereix anàlisi més profund.

Cibercriminalitat: baixen les estafes, però augmenten altres ciberdelictes

Les infraccions penals digitals han caigut un 9,2% (384 casos), però amb tendències oposades:

Estafes informàtiques : 341 casos (–15%).

: (–15%). Altres ciberdelictes: 43 fets (+95,5%), possiblement vinculats a noves modalitats de frau o hackeig.

Impacte social

La suma total de delictes (convencionals + cibernètics) arriba a 2.503, un 2,1% més que en 2024, amb una mitjana de 28 infraccions diàries. Encara que no s’han registrat homicidis, sí hi ha hagut dues temptatives, un recordatori dels riscos persistents.

Els experts assenyalen que, malgrat l’augment general, algunes dades positives —com la reducció en robatoris amb força— mostren l’eficàcia de certes polítiques de seguretat. No obstant, el tràfic de drogues i les agressions sexuals greus requereixen accions urgents.