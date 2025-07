L'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida estrena el nou edifici de consultes externes: Un salt històric per a la sanitat lleidatana

Més espai i serveis especialitzats des del primer dia

L'entrada en funcionament d'aquesta primera fase ha estat un moment molt esperat, ja que ha permès obrir les unitats de trauma, raquis i pediatria. Però això és només el principi. Segons el calendari previst, entre els mesos de setembre i octubre s'aniran obrint la resta de plantes de forma progressiva. L'objectiu és clar: arribar a oferir les 108 consultes i els tres hospitals de dia que conformen aquesta infraestructura d'última generació.

Alfons Segarra, gerent de la Regió Sanitària de Lleida-Pirineus i de l'ICS, ha destacat la importància d'aquesta fita. Amb la posada en marxa del nou edifici, la superfície del complex hospitalari s'incrementa en un 30%. Una ampliació vital per a un hospital construït als anys 50 que, tot i la seva antiguitat, atén cada any prop de 2 milions de persones, una xifra que equival a unes 6.000 visites diàries.

Lluís de la Torre, director territorial d'Infraestructures i Serveis Generals, ha explicat que la construcció d'aquest nou edifici ha durat aproximadament un any i mig. La primera fase va consistir en una sèrie de rehabilitacions dels espais existents per tal d'habilitar l'àrea on s'ha aixecat la nova estructura. El disseny de l'edifici s'ha concebut en quatre "clústers" (A, B, C i D), executats de forma gradual en dues fases. Cadascun d'aquests clústers allotja, de manera eficient, una sala d'espera, la unitat de consultes completa i un passadís tècnic per als professionals, optimitzant així la funcionalitat i la circulació. Actualment, ja hi ha entre 14 i 15 serveis en funcionament, i s'esperen trasllats progressius a partir de la tardor.

Oriol Bosch Àrea exterior de l'edifici de consultes externes a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida

Un Pla Director a deu anys vista: L'Arnau del futur

La inauguració del nou edifici, tot i ser una "gran notícia", no és suficient per a la modernització integral de l'Hospital Arnau de Vilanova, ha assegurat Alfons Segarra. Amb l'objectiu de situar la persona "al mig" del complex hospitalari, el Departament de Salut ha aprovat un ambiciós Pla Director a 10 anys vista. Aquest pla, que va sorgir després de descartar la construcció d'un nou hospital, preveu fer créixer l'actual de forma "modular" i mitjançant "espais alternatius".

La inversió total per dur a terme aquest ambiciós projecte s'aproxima als 250 milions d'euros, amb una previsió de despesa anual de 20 milions. Aquesta aposta econòmica subratlla el compromís ferm amb la renovació i l'adaptació de l'hospital a les necessitats creixents de la població lleidatana i pirinenca.

Oriol Bosch Hospital de dia a l'edifici de consultes externes de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida

Pròxims reptes: Ampliació d'Urgències i nous quiròfans

L'alliberament d'espais a la resta de l'equipament existent, gràcies a la posada en marxa del nou edifici de consultes, permetrà abordar altres intervencions prioritàries. Segarra ha assenyalat que, en la mesura que es disposi de finançament, es buscarà reocupar aquestes àrees amb nous equipaments i serveis.

Una de les primeres actuacions a abordar serà l'augment de l'espai d'Urgències, incloent-hi les urgències de salut mental, una àrea que requereix una atenció especial i una major capacitat. A més, l'Arnau de Vilanova necessita més plantes per a l'ingrés de pacients i un major nombre de quiròfans, aspectes fonamentals per millorar la capacitat assistencial i reduir les llistes d'espera.

Gestió de la calor: Reptes en un edifici amb història

Finalment, en relació amb les queixes d'alguns pacients i familiars per les elevades temperatures registrades a les habitacions de la tercera i quarta planta durant els dies de l'onada de calor, Segarra ha matisat que en cap cas es van assolir els 38 graus. No obstant això, ha reconegut que, com que l'edifici és antic i els aïllaments també ho són, malgrat la climatització, a vegades "no podem donar la capacitat que podrien donar" els sistemes més moderns.

Segarra ha assegurat que algunes fotografies que s'han vist de ventiladors a les habitacions "no s'ajusten a la realitat" i ha remarcat que el Pla Director ja preveu millores significatives en el sistema de climatització per garantir el confort dels pacients en totes les èpoques de l'any.

Aquest nou edifici de consultes externes és un pas endavant crucial per a l'Hospital Arnau de Vilanova, consolidant la seva posició com a referent sanitari a la regió i demostrant un compromís ferm amb la millora contínua de l'atenció al ciutadà.