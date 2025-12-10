COPE
Podcasts
Nuestros podcasts
Nuestros podcasts

'CARRERA OFICIAL' | 10 DICIEMBRE 2025

Con Blas Márquez Lebrón, hermano mayor del Perdón, en el cincuentenario de la bendición de María Santísima del Perpetuo Socorro

Carátula nueva CARRERA OFICIAL
00:00
Descargar
Gabriel Álvarez

CARRERA OFICIAL 10-12-25 DEFINITIVO

Gabriel Álvarez

Jerez - Publicado el - Actualizado

1 min lectura35:23 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

18:00 H | 09 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking