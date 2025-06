Arrels Sant Ignasi atén 1.357 persones sense llar a Lleida en 2024: un 44% més que l’any anterior

L’exclusió social a Lleida augmenta: 1.357 persones ateses per Arrels Sant Ignasi en 2024

Arrels Sant Ignasi ha publicat la seva memòria d’activitats del 2024, que reflecteix un augment preocupant del sensellarisme a la ciutat. L’entitat va atendre 1.357 persones en situació de sense llar, 230 de les quals dormien directament al carrer. Aquesta xifra representa un increment del 44% respecte a les 160 persones registrades el 2023, confirmant una tendència a l’alça en l’exclusió social.

Els darrers anys, el fenomen s’ha agreujat per factors com la crisi econòmica, l’augment dels lloguers i la manca d’accés a recursos bàsics. Arrels, que celebra 30 anys d’història, ha intensificat els seus esforços amb projectes com el treball de carrer, que acompanya 22 persones per establir vincles i avaluar necessitats.

Dades clau: perfil dels beneficiaris i àmbits d’actuació

La memòria detalla que 4.881 persones van rebre suport de l’entitat el 2024. D’aquestes:

32% eren dones (un percentatge en ascens respecte a anys anteriors).

(un percentatge en ascens respecte a anys anteriors). 3.999 persones migrants van rebre formació en alfabetització.

van rebre formació en alfabetització. 323 tenien problemes d’addiccions .

. 19 estaven en situació de privació de llibertat .

. 5 famílies van ser acollides en pisos d’urgència.

van ser acollides en pisos d’urgència. 138 infants en risc van rebre atenció psicosocial.

Aquestes xifres mostren la complexitat del sensellarisme, que afecta col·lectius molt diversos i requereix respostes integrades.

Empreses i ciutadania: una xarxa de suport en expansió

Un dels aspectes positius de la memòria és l’augment de la col·laboració empresarial. Amb motiu del 30è aniversari, 22 noves empreses de Lleida han unit forces amb Arrels, impulsant donacions i projectes de transformació social. Aquesta implicació reflecteix una major conscienciació ciutadana sobre el problema.

30 anys d’història: art, denúncia i comunitat

Les activitats commemoratives han combinat reconeixement institucional, art i denúncia:

Taula rodona sobre sensellarisme (7 de març, Auditori Municipal).

(7 de març, Auditori Municipal). Exposició ‘Som tres: la lluna, jo i l’ombra que em segueix’ : fotografies analògiques i testimonis personals per donar visibilitat al fenomen.

: fotografies analògiques i testimonis personals per donar visibilitat al fenomen. 2a Trobada Comunitària : un espai de convivència amb paella popular.

: un espai de convivència amb paella popular. Dinar solidari de Nadal: organitzat amb entitats locals.

Reptes de futur

Malgrat els esforços, les necessitats superen els recursos. Arrels reclama més polítiques d’habitatge i inclusió, així com un Pacte Ciutadà contra el Sensellarisme. La directora, Maria Gómez, assenyala: "El carrer no és un lloc per viure. Cal mobilitzar tota la societat per canviar aquesta realitat".