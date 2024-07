Los ladrones se buscan toda serie de artimañas para llevar a cabo su objetivo. Sin embargo, no siempre les sale bien. Y si no que se lo cuenten a este usuario que ha relatado su caso a través de TikTok, convirtiéndose en viral.

En concreto, el ladrón hizo muchos esfuerzos por robar la batería de su coche. Un elemento que cuesta poco más de 30 euros. "Decidme si este no es el ladrón más tonto de la historia. Primero rompes esta ventanita. Ves que no te llega la mano o no eres capaz y no consigues abrir la puerta. Rompes la de allí, doblas esto, todo, todo, todo", comentaba este usuario mientras enseña los destrozos que le provocó el ladrón en su vehículo.

"¿Para robar qué? Para robar la batería. De verdad que eres uno de los seres más inútiles sobre la faz de la tierra, y que me lo confirmen los comentarios, si necesitas hacer todo este destrozo para robar una batería. ¿De verdad?", reflexionaba a través de dicho vídeo.

En la descripción, el usuario aseguraba que "de todos los despropósitos que vi este creo que se lleva la palma. Doblar una puerta y romper tres cristales para llevarse una batería de 38 euros. En fin. Se hará todo lo necesario para que este capítulo quede como una anécdota para el dueño".

Los comentarios son muy extensos, aunque todos se toman lo ocurrido con humor. "Si va por el catalizador te hace un agujero en el techo", "¿Para 30 euros? Jajajaja espectacular", "No te das cuenta que es una persona que quiere hacerte daño y para disimular se lleva la batería", son algunos de esos mensajes.

Este es el nuevo método de moda entre los ladrones de viviendas

Por desgracia, hay gente que constantemente trata de apropiarse de lo ajeno, como en el caso anterior. Otro ejemplo de esta premisa es la reciente detención en Oviedo de dos georgianos dedicados a asaltar viviendas ha sacado a la luz un nuevo método delictivo para que los ladrones entren en tu casa sin tener que forzar la cerradura. Se llama "impresioning" y permite hacer una copia de la llave sin necesidad de tener la original.

Este método consiste en introducir una llave limpia, es decir, una que no tiene ningún tipo de dibujo, en la cerradura. Paralelamente, encajan una barra de un metal como el aluminio. Mediante técnicas especializadas, los ladrones logran clonar la llave y acceder al domicilio, según ha explicado un experto de la Policía Nacional en COPE Asturias.





El "impresioning" representa una amenaza creciente para la seguridad del hogar, pero no es la única técnica utilizada por los ladrones de pisos. Otro método común es el "bumping", que últimamente ha sido facilitado por el uso de llaves maestras que pueden abrir cerrojos.

Las cerraduras juegan un papel fundamental para prevenir estos robos. Cerraduras antiguas o muy baratas son significativamente más fáciles de abrir. Desde la Jefatura Superior de Policía de Asturias recomiendan adquirir cerraduras con un precio entre 100 y 150 euros, que cuentan con un sistema anti-impresioning, impidiendo así que los ladrones puedan acceder a los domicilios utilizando esta.