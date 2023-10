11 detinguts a Catalunya en un operatiu policial contra una organització supremacista blanca

Policia Nacional i Mossos d’Esquadra aquest dimarts han desarticulat 'Combat 18', una organització internacional vinculada al nacionalisme i supremacisme blanc, que tenia l’objectiu de fundar un grup neonazi. Aquesta organització, actualment és considerada il·legal a Alemanya i al Canadà és considerada un grup terrorista.

Els agents de policia han realitzat 14 escorcolls no només en municipis catalans i també arreu d'Espanya. Hi ha en total 16 persones detingudes, 13 homes i 3 dones i s’han comissat armes blanques, armes prohibides, pistoles i subfusells.

Segons Mossos d’Esquadra, l’organització criminal incitava a l’odi per motius racistes, antisemites i també per motius ideològics. A més, de voler desestabilitzar el correcte funcionament de les institucions i alterar la pau pública, per preservar, segons ells, la raça blanca.

L’activitat principal del grup consistia a dur a terme reunions, una constant captació de nova militància, recaptació econòmica per poder finançar el grup, subministrament d’armes de foc, planificació de futures accions violentes contra la població i una activitat continuada d’intent de recaptació en forma de discursos racistes i antisemites…

L’organització 'Combat 18' està adscrita a l’extremisme violent conegut en anglès com a REMVE. Aquest extremisme té com a objectiu principal la defensa de la raça blanca en la societat. REMVE històricament ha organitzat accions terroristes amb un gran nombre de víctimes mortals. Alguns dels exemples d’aquests atacs són la bomba a la seu de l'FBI a Oklahoma amb un total de 168 víctimes, l’atac a l’Església de Charleston per motius racistes on 9 persones van morir. L’acte més recent el van realitzar el passat agost, quan tres persones van ser assassinades a Jacksonville (EUA), també per motius racistes.

Actualment, la investigació encara és oberta i els detinguts, durant els pròxims dies passaran a disposició judicial. No es descarta que hi hagi noves detencions.