Xavier Espot “Con el Acuerdo de Asociación con la U.E. se acabará el roaming para los españoles"

El Cap de Govern de Andorra, Xavier Espot, ha anunciado que “con el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea se acabará el roaming para los españoles que visiten Andorra”. En declaraciones al programa Ara Andorra de Cope Catalunya i Andorra, Espot ha explicado que en las negociaciones con las autoridades comunitarias “se ha pactado que en un plazo máximo de siete años todos los operadores tendrán que aplicar obligatoriamente el roaming”. Sin embargo, el Cap de Govern se ha mostrado partidario de acelerar este proceso: “se están negociando convenios bilaterales con las diferentes operadoras telefónicas para poder aplicarlo lo antes posible”, ha afirmado.

Espot ha reconocido que “la cuestión del roaming ahora mismo no es un elemento atractivo, no da buena imagen, genera problemas y no da un servicio a la altura del que pueden esperar los turistas españoles”. El Cap de Govern ha recordado que “los ciudadanos franceses que viajan a Andorra ya tienen roaming, porque se lo proporcionan sus propias compañías, cosa que no pasa con las españolas”, una circunstancia que se acabará gracias al Acuerdo de Adhesión.

Xavier Espot ha explicado que el Acuerdo de Asociación ya está cerrado y en el primer trimestre de 2025 se someterá a votación en un referéndum vinculante sobre el que el Cap de Govern ha mostrado “inquietud y preocupación” a la vista de lo que ha sucedido con otras consultas en otros países.

A pesar de esto, Espot confía en que “la madurez de los andorranos” les permitirá separar el grano de la paja y valorar que “a largo plazo la prosperidad económica y social de Andorra pasa por esta fórmula”. El Cap de Govern afirma, con rotundidad, que “no hay alternativa viable al margen de este Acuerdo”. A los detractores les recuerda que hasta ahora no les ha visto poner sobre la mesa una alternativa viable y que sea mejor.

Por otro lado, Xavier Espot se ha referido al debate sobre los pisos turísticos, que también ha llegado a Andorra, avanzando que próximamente entrará en el trámite parlamentario un proyecto de ley en el que se propone que “como máximo un 30 por ciento de los apartamentos turísticos tendrían que transitar hacia el alquiler residencial”. Según el Cap de Govern, el objetivo es “mantener un 70 por ciento de apartamentos turísticos pero en el plazo de cinco años que un 30 por ciento sean de alquiler residencial”.

Espot ha calificado a Andorra como “un país amigo del turismo”. “El 40 por ciento del PIB depende directamente del turismo y la aspiración es seguir recibiendo muchos visitantes más”, ha afirmado. Sin embargo, ha apuntado que no se puede seguir creciendo al mismo ritmo. “El año pasado se recibieron 10 millons de visitantes y algo más de 10 millones de pernoctaciones”, ha explicado. Unas cifras que considera espectaculares, pero que invitan a una reflexión. “Debe moderarse el crecimiento turístico en la línea de sustituir el perfil de turista actual por uno de mayor valor añadido”, ha afirmado.