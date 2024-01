Jordi Cañas en Converses : “El 95% de políticos de las Conselleries no aprobaría el C-1 de catalán"

El eurodiputado y portavoz nacional de Ciudadanos, Jordi Cañas, ha asegurado que que “el 95 por ciento de los políticos que hay en las Conselleries no aprobarían el C-1 en un examen libre”. Cañas se ha manifestado de este modo en el programa Converses de Cope Catalunya i Andorra cuando se le ha preguntado sobre la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de despedir un clarinetista que lleva 27 años en la Orquesta Municipal por no superar la prueba del C-1 de catalán.

Por otro lado, Cañas considera que las próximas elecciones al Parlamento europeo “son una pelota de partido para la formación”. Cañas ha explicado que “estos comicios tienen que ser un punto de inflexión para recuperar la presencia institucional de Ciudadanos, con el objetivo de ser determinantes en las tareas de gobierno a nivel nacional y poder construir una alternativa de gobierno para Cataluña”. El político naranja ha expresado su “deseo” de seguir siendo eurodiputado, pero todo está en las manos de sus compañeros de partido. Lo que no le “motiva” es volver al Parlament para debatir con Albert Batet, ha afirmado.

Cañas ha explicado la importancia que tiene la presencia de un partido como Ciudadanos, que defiende a España en el Grupo Liberal europeo. “Sino entrarán PNV

y Junts y el grupo que decide las mayorías parlamentarias estará liderado por partidos que han hecho del ataque sistemático a España, a su lengua y a su imagen internacional su principal bandera”, ha advertido.





El portavoz nacional de Ciudadanos está convencido de que el fugado Carles Puigdemont no tendrá acta de eurodiputado, a no ser que se cambie la forma de tomar el acta de diputado en España. “Hay que ir a Madrid, además ahora hay un informe del Parlamento europeo que no permite hacer los movimientos que hizo el anterior presidente de la cámara, el socialista David Sassoli, para conceder el acta a Puigdemont”, ha explicado.

Sobre la futura ley de amnistía, Jordi Cañas asegura que Europa será donde se pida una prejudicial, que lo harán los jueces españoles “porque la ley es inconstitucional y además altera derechos y principios europeos”. “En el momento en que llegue la prejudicial se supenderá la ley, por mucho que diga Puigdemont o lo que hayan firmado PSOE y Junts”, ha añadido. "Europa no es la republiqueta de playmovil” ha ironizado Cañas.