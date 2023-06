Alejandro Fernández en Converses “Apoyaremos al candidato que rompa con el modelo de ciudad”

“Daniel Sirera será quien tome la decisión de a quien apoya el PP en el Ayuntamiento de Barcelona. No será una decisión fácil, pero será la mejor para Barcelona y también para Cataluña y España”. Así se ha expresado el presidente del Partido Popular en Cataluña (PPC), Alejandro Fernández, en unas declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra en las que ha recordado que “el PP es un partido de gobierno y cuando no lo puede ejercer quiere ser decisivo en la gobernabilidad”.

El líder popular ha dibujado las prioridades para la ciudad de Barcelona: “estabilidad política, respeto institucional y, sobretodo, una cosa que no ha tenido el gobierno municipal en los últimos ocho años, como son las políticas que ayuden a los emprendedores, a los empresarios, que no les criminalicen, que apuesten por una presión fiscal moderada”. “También es importante que no salga un gobierno que tienda a la inestabilidad institucional o que al día siguiente de tomar posesión desafíe al estado de derecho”, ha explicado. “De todo esto saldrá la decisión del PP, que debe ser en beneficio de Barcelona, Cataluña y España”. En otras palabras,

Fernández explica que el PP se decantará por apoyar “al candidato que rompa con el modelo que ha destrozado la ciudad de Barcelona en los últimos ochos años”.

El presidente del Partido Popular catalán ha afirmado que comparte la reflexión de Alberto Nuñez Feijoó de que el PP ha cometido errores con Cataluña y, en este sentido, ha recordado que “Cataluña es un todo y no solo las élites convergentes”. “Históricamente desde Madrid la política se ha dirigido más a las élites convergentes que al conjunto de la sociedad catalana, que es muy plural” ha finalizado.

Finalmente, Alejandro Fernández ha cuestionado la política de distensión de Pedro Sánchez con Cataluña y vaticina que esta “se acabará el día que tenga que decirles no; que hasta aquí no puede llegar”. “Entonces volverá el conflicto”, asevera. Para el político popular, el problema catalán tampoco se resuelve con un mejor sistema de financiación, “porque hay gente a la que le puedes dar todo lo que quiera y seguirá diciendo que España nos roba”. En este sentido, Fernández ha puesto el ejemplo del voto joven que en las últimas elecciones ha aumentado mucho para el Partido Popular. “Sánchez estaba convencido de que regalando 400 euros a los jóvenes irían en masa a votarle, y no ha sido así”, ha explicado. “No se puede comprar -en términos políticos- el voto de un joven pensado que si le das 400 euros sustituyes sus ideales y sus valores”, ha asegurado.