CONVERSES CON ELDA MATA “Desde hace muchos años nos sentimos huérfanos de los partidos constitucionalistas españoles” | 05 ABR 2025 | 12:00H

Sobre las cesiones a los separatistas, Elda Mata apunta: “lo que me preocupa más es la cultura, la lengua y la educación, que se dejan en manos de gente que manipula en contra de España”

La presidenta de Sociedad Civil Catalana (SCC), Elda Mata, ha lamentado el abandono que sienten desde hace años por parte de los partidos constitucionalistas españoles. “Desde hace muchos años nos sentimos huérfanos”, ha asegurado Mata en declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra. La presidenta de SCC ha explicado que ha hablado con muchos líderes de estas formaciones y no está satisfecha con estos resultados: “lo veo cada día, cuando todos están dispuestos a pactar por 4, 5 o 6 votos, un hecho que pasa ahora y ha pasado siempre, pero desde hace un tiempo a esta parte aun con más fuerza”.

Elda Mata ha añadido que ya no son unas negociaciones mirando solo a Cataluña y dejando al resto de España: “Ahora el drama es que no hay líneas rojas y cuando no existen y todo vale, entonces los que tenemos valores y queremos estar dentro de un marco democrático vemos que nos pasan por encima absolutamente”, ha señalado. “Construir con quien quiere destruir está claro que no funciona” asegura.

Sobre el papel de los partidos constitucionalistas catalanes, la presidenta de SCC considera que “tendrán que explicar qué España quieren”, y les invita a “presentar un proyecto ilusionante, como fueron los Juegos del 92 que fue un proyecto de país pensado para todos”.

Elda Mata ha explicado que de todas las cesiones que históricamente se han hecho al independentismo, las que más le preocupan son las que empezaron con el tripartito, “las de cultura y educación como si fueran asignaturas marías”. Para Mata, “es ponerlas en manos de personas que están manipulando groseramente en contra de España, sin que se haya hecho nada”.

La presidenta de SCC espera que la justicia europea resuelva a finales de este año o en el primer trimestre de 2026 sobre la cuestión prejudicial que le planteó el Tribunal de Cuentas acerca de la amnistía del Procés y su aplicación en casos de delitos económicos y contables. Mata también ha avanzado que el próximo día 22 se entregará el tercer premio Sant Jordi que otorga cada año la entidad y que en esta ocasión recaerá en Jordi Canal, uno de los pocos historiadores catalanes que se han distinguido por la denuncia de las falsedades del proceso separatista y la crítica frente a la difusión de mitos nacionalistas y leyendas en contra de España.